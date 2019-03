Тенис Халеп с трудна победа в Индиън Уелс 11 март 2019 | 09:21 - Обновена 0



37-годишната Уилямс заяви, че се е разболяла и още преди мача не се е чувствала добре, което стана и причина да прекрати участието си в началото на втората част. Иначе срещата започна много добре за американката, която поведе с 3:0, но след това Мугуруса взе седем последователни гейма, преди съперничката и да реши да се откаже.



Така след само 46 минути на корта Мугуруса се класира за осминафиналите на турнира.

@serenawilliams ends this point decisively!#BNPPO19 pic.twitter.com/UbgFiULGBG — WTA (@WTA) 10 март 2019 г. Доста повече усилия за класирането си за тази фаза на турнира трябваше да положи Симон Халеп. Поставената под номер 2 в схемата румънка победи със 7:6(3), 7:5 украинската квалификантка Катерина Козлова и в следващия кръг ще играе с чехкинята Маркета Вондрушова, която победи латвийката Йелена Остапенко с 4:6, 6:3, 6:4.

