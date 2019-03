Сенчъри брейк номер 1000 и 35-а титла за извънземния снукър гений Рони О'Съливан

Космическият сенчъри брейк номер 1000 в кариерата на Рони О'Съливан е факт и с него той приключи в своя полза финала на "Шампионата на играчите" по снукър след 10:4 над Нийл Робъртсън. Публиката в зала "Гилд" аплодира дълго и шумно Гения от Чигуел за немислимото му постижение по отношение на стотиците, като дори леко на заден план остана друг невероятен статистически факт - неговата 35-а ранкинг титла, която го доближава само на 1 от друга легенда - Стивън Хендри.

Ракетата осъществи серия от 134 в оказалия се последен 14-и фрейм, но всъщност разчисти напълно масата, само че при реализирането на последната черна и кюболът пожела да влезе в десен среден джоб. Така зрителите ще могат да разказват на всички свои колеги по любов към джентълменския спорт, че са наблюдавали поредния голям къс история, сътворен от О'Съливан. За да направи още по-неповторим и "по-свой" момента със сенчъри брейк номер 1000, Гения от Чигуел вкара решителната топка за него с лявата ръка.

Иначе майсторът на щеката от Англия защити трофея си от миналия сезон и до голяма степен отказа съпротивата на носителя на "Тройната корона" Робъртсън още в първата сесия, когато поведе със 7:2.

