Довициозо победи Маркес след люта битка при откриването на сезона в MotoGP

В борбата за победата до самия финал бяха цели петима пилоти, като всеки от тях имаше своя шанс за победата днес. Втори остана световният шампион от миналата година Марк Маркес. Испанската звезда на отбора на Honda стартира от трета позиция.



HOW CLOSE DO YOU LIKE IT! #ThisIsMotoGP pic.twitter.com/rXlzdx1kVX — MotoGP™ (@MotoGP) March 10, 2019 На последното, трето място на почетната стълбичка в Катар се качи стартиралият шести Кал Кръчлоу за тима на Honda CASTROL. Четвърти остана пилотът на Suzuki Алекс Ринс.



Валентино Роси показа много по-добра скорост в сравнение с вчерашната квалификация и от незавидната 14-а стартова позиция успя да си пробие път до челото, като на финала остана на пето място. Въпреки задната стартова позиция и петото място легендарният италианец финишира на малко над половин секунда зад победителя в днешната надпревара Андреа Довициозо, което показва колко оспорвана бе битката в Катар.



