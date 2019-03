Зимни спортове Пидручни с историческа титла в преследването на СП, Йоханес Бьо спечели Световната купа 10 март 2019 | 18:55 - Обновена 0



He is starting to believe it, Dmytro Pidruchnyi is the new world champion #2019Ostersund pic.twitter.com/1HNs1kaBE5 — IBU World Cup (@IBU_WC) March 10, 2019 Пидручни направи две грешки в първата от четирите си стрелби (2+0+0+0) и финишира за 31:54.1 минути. Той донесе историческа първа титла за Украйна от световното първенство по биатлон.

Rarely has a in the last shooting been as valuable as today -- and it's what earned Dmytro Pidruchnyi the gold medal!



Watch the 12.5km men's pursuit in #2019Ostersund live on https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/lISdCShK1v — IBU World Cup (@IBU_WC) March 10, 2019

За 27-годишния украинец това е първи подиум изобщо в старт от Световната купа, както и първи медал от световно първенство в кариерата.



Йоханес Тингнес Бьо водеше след третата стрелба, но в последната направи три пропусна и с общо пет грешки (0+1+1+3) остана втори с изоставане от 8.3 секунди.



Бронзовото отличие завоюва Кентен Фийон Майе (Франция) , който пропусна три мишени (2+0+0+1) и финишира на 17.7 секунди след победителя. За Майе това е втори бронз от първенството, след като зае трето място и в спринта.

Your medalists of the men's pursuit at the #2019Ostersund World Championships



Dmytro Pidruchnyi @Ukraine

@7ohannes @NSSF_Biathlon

@quentinfillon @FedFranceSki



You can rewatch the entire race on https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/ter7vvX6A9 — IBU World Cup (@IBU_WC) March 10, 2019

Олимпийският шампион от Пьончан 2018 и защитаващ титлата си от 2017 година Мартен Фуркад (Франция) беше втори след втората стрелба, но допусна две грешки при третото си посещение на стрелбището (0+0+2+0) и остана пети на 27.8 секунди след победителя.



От българите Владимир Илиев завърши на 37-о място с пет грешки в стрелбата (1+0+2+2) и пасив от 3:01.1 минути, Красимир Анев е 39-и с две пропуснати мишени (0+0+1+1) и на 3:24.5 минути, а Димитър Герджиков остана 48-и с четири грешки (3+0+1+0) и пасив от 4:51.0 минути.



В генералното класиране за Световната купа след 20 старта за сезона Йоханес Тингес Бьо има актив от 1050 точки. Той води с 324 точки преди втория Александър Логинов (Русия), който има 726, а трети - Кентен Фийон Майе с 692 точки.



Красимир Анев е 37-и със 146 точки, Владимир Илиев е 50-и със 77 точки, Антон Синапов - 70-и с 23 точки, а Димитър Герджиков - 94-и с 4 точки.



Световното първенство в Йостерсунд продължава на 12 март с индивидуалната дисциплина на 15 км за жени. Check out the flash interview with Dmytro Pidruchnyi who just reached his first podium and first victory -- at the World Championships no less! #2019Ostersund



