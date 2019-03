Снукър Рони О'Съливан повече от убедителен във финала с Робъртсън 10 март 2019 | 18:46 1



Суперзвездата на снукъра Рони О’Съливан води убедително със 7:2 на друг носител на “Тройната корона” Нийл Робъртсън след първата сесия на финала на “Шампионата на играчите”. Ракетата докосва невероятната си 35-а ранкинг титла в кариерата, като само сериозен негов срив във вечерния сегмент от 21:00 часа в зала “Гилд” в Престън може да го лиши от триумфа. It's been one-way traffic this afternoon... Ronnie O'Sullivan has stormed to a 7-2 lead in the 2019 @Coral Players Championship Final.



He made two more centuries and is now just ONE away from a magical 1,000.



The final session starts at 7pm, LIVE on @ITVSport! pic.twitter.com/dvCObvdxgW — World Snooker (@WorldSnooker) March 10, 2019 За да стигне до купата в “Шампионата на играчите”, Гения от Чигуел се нуждае от още само три фрейма, докато Гръмотевицата от Австралия ще трябва да прави почти невъзможен обрат. Не по-малко вълнуващ за феновете е фактът, че Рони направи два сенчъри брейка във финала до момента, с което докара общия си брой до 999 и само един го дели от магическите 1000. HE'S ONE AWAY



That's century number #999...#CoralSnookerSeries pic.twitter.com/bXt2ngFK6Y — World Snooker (@WorldSnooker) March 10, 2019 Според официалния сайт на World Snooker О’Съливан е изправен пред 15-а победа срещу този противник във всички турнири, като успехите на Робъртсън са 7 и е малко вероятно да добави още един към тях. Ракетата се подвизава на 50-ия си ранкинг финал, докато за Левичаря от Мелбърн той е 24-и, като той е спечелил 15 от тях. How's your touch? #CoralSnookerSeries pic.twitter.com/uHD1b5InYf — World Snooker (@WorldSnooker) March 10, 2019 Последният им дуел бе в Шанхай Мастърс 2018, когато на осминафиналите Гения от Чигуел надделя с 6:3, а иначе за последно те играха в по-голям формат от 9 от 17 през 2012-а на Световното първенство, когато Рони спечели с 13:10 и се класира на полуфиналите. Същият резултат се повтори и в другия такъв случай в "Крусибъл" на осминафинали през 2007-ма, отново в полза на О'Съливан, а Левичаря от Мелбърн най-много е побеждавал във формати до 5 от 9 възможни фрейма. Брейкове от 67, 66, 52, 70 и 65 позволиха на Ракетата, който вчера дълго време критикуваше масата в зала “Гилд”, да дръпне с 4:0 фрейма. Той пропусна червена за среден джоб и не можа да вземе петата си поредна партия, тъй като Робъртсън се пробуди с отлично разчистване на стойност 65. Първият сенчъри на Гения от Чигуел - 116 - и още една серия от 56 пък му позволиха да поведе с 6:1, а Левичаря от Мелбърн намали след поредица от 78. Вторият сенчъри брейк на Рони от 105 приключи първата сесия от финала убедително в негова полза.

