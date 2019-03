Зимни спортове Денизе Херман спечели световната титла в преследването на 10 км. 10 март 2019 | 16:33 0



Херман направи само два пропуска в стрелбата и завърши с време от 31:45.9 минути. На второ място също с два пропуска и пасив от 31.4 секунди остана норвежката Тирил Екхоф, която с финален спринт изпревари германката Лаура Далмайер, пропуснала само един патрон. Марте Олсбу Ройзеланд от Норвегия, Хана Йоберг от Швеция и словачката Анастасия Кузмина допълниха челната шестица в състезанието, като и трите бяха на повече от минута и половина от Херман, тъй като допуснаха съответно 4, 5 и 7 грешки в стрелбата. Meet your new World Champion in the pursuit! @skiverband's Denise Herrmann



Stay with you on https://t.co/bk5aBBso9Q for all the backstage reactions after the race! #2019ostersund pic.twitter.com/jciOI11ljh — IBU World Cup (@IBU_WC) March 10, 2019 Преследването мина без българско участие, тъй като нито една от представителките ни не намери място сред първите 60 в спринта. По-късно днес е и преследването при мъжете. The medalists in the women's pursuit of the #2019Ostersund World Championships!



Германката Денизе Херман спечели световната титла по биатлон в преследването на 10 километра на шампионата в Йостерсунд, Швеция. За Херман това е първи златен медал от световни шампионите и общо второ отличие на това първенство след среброто в смесената щафета.

