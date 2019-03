Англия Скандалите покрай Бирмингам - Астън Вила продължиха с арест на стюард 10 март 2019 | 16:14 - Обновена 0



Jack Grealish revenge goal with bonus someone getting hauled away by police pic.twitter.com/Q9j99l9xcv — Los (@RichHomieChapo) March 10, 2019

Тези проблеми с организацията със сигурност ще донесат голямо наказание на Бирмингам. С тази победа бившият клуб на Стилиян Петров задмина големия си враг в класирането и е все по-близо до шестото място, което дава шанс за промоция чрез баражи. What a disgrace! We've never seen anything like this!



What a disgrace! We've never seen anything like this!

A Birmingham 'fan' has run onto the pitch and punched Jack Grealish in the back of the head! pic.twitter.com/2x50XGrRqD — Soccer AM (@SoccerAM) March 10, 2019 Дербито между Бирмингам Астън Вила от Чемпиъншип породи куп скандали. Преди началото на двубоя имаше сбивания между запалянковци на двата клуба, а в 9-ата минута на срещата ултрас на домакините нахлу на игрището и удари капитана на съперника Джак Грийлиш. По-късно в сблъсъка въпросният Грийлиш се смя последен, защото вкара попадението, с което тимът му спечели с 1:0. След точния си изстрел полузащитникът се хвърли да празнува при феновете на Вила. Там стюардите се опитаха да въдворят ред, но изглежда, че един от тях влезе в конфликт с Грийлиш, защото полицаи веднага го арестуваха и изведоха от стадиона.Тези проблеми с организацията със сигурност ще донесат голямо наказание на Бирмингам. С тази победа бившият клуб на Стилиян Петров задмина големия си враг в класирането и е все по-близо до шестото място, което дава шанс за промоция чрез баражи.

