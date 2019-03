Зидан е посетил Торино и е разговарял с хора от Ювентус

RM managers with most goals per game [30+ games in charge]:



[3.3] Fleitas

[2.8] Berraondo, Firth

[2.7] Ancelotti, Mourinho

[2.6] Zidane, Villalonga

[2.5] Carniglia, Fernandez, Pellegrini, Bru

[2.4] Albeniz, Ipina, Encinas, Scarone

[2.3] Keeping, Toshack

[2.2] SOLARI, Molowny pic.twitter.com/umrrm23XvB