Наоми Осака и Винъс Уилямс продължават в третия кръг на Индиън Уелс

She comes back from a set & 0-3 down to beat world no. 3 Petra #Kvitova 4-6, 7-5, 6-4 to reach the third round of Indian Wells.#BNPPO19 pic.twitter.com/5EJR61Po2T — Live Tennis (@livetennis) March 10, 2019 Японката Наоми Осака стартира защитата на титлата си с победа в два сета над французойката Кристина Младенович - 6:3, 6:4 под прожекторите на централния корт. Така Осака, която е актуален шампион на Ю Ес Оупън и на Откритото първенство на Австралия, взе реванш от тази съперничка за поражението в Дубай миналия месец. След края на мача Осака заяви, че за първи път чувства напрежение от защитата на титла. Defending champion @Naomi_Osaka_ moves into the @BNPPARIBASOPEN third round!



Downs Mladenovic, 6-3, 6-4! pic.twitter.com/F7dJzTOJss — WTA (@WTA) March 10, 2019 По-рано през деня Мадисън Кийс отпадна след обрат от германката Мона Бартел с 6:3, 1:6, 5:7. 17-ата в схемата на турнира държеше мача на ракетата си, водейки с 5:4 в третия сет, но даде три поредни гейма на Бартел, която отива в следващия кръг. Винъс Уилямс успя да направи обрат и отстрани в три сета Петра Квитова след 4:6, 7:5, 6:4, за да се класира за третия кръг на турнира по тенис в Индиън Уелс в женската схема.38-годишната Уилямс се върна в мача в последните два сета, след като в първия сервисът й нямаше нито сила, нито точност. Във втората част от мача тя направи два пробива, което й осигури не само трети сет, но й даде увереност. На другия полюс чехкинята ставаше все по-изнервена и загуби мача, след като сама прати топката в аут, което беше нейна 56-а непредизвикана грешка.Японката Наоми Осака стартира защитата на титлата си с победа в два сета над французойката Кристина Младенович - 6:3, 6:4 под прожекторите на централния корт. Така Осака, която е актуален шампион на Ю Ес Оупън и на Откритото първенство на Австралия, взе реванш от тази съперничка за поражението в Дубай миналия месец. След края на мача Осака заяви, че за първи път чувства напрежение от защитата на титла.По-рано през деня Мадисън Кийс отпадна след обрат от германката Мона Бартел с 6:3, 1:6, 5:7. 17-ата в схемата на турнира държеше мача на ракетата си, водейки с 5:4 в третия сет, но даде три поредни гейма на Бартел, която отива в следващия кръг.

