Американски медии и фенове дават победата на Ротуел срещу Багата

Американските медии и феновете дадоха своето предпочитане за Бен Ротуел в мача срещу Благой Иванов - Багата на галавечерта на UFC в Уичита. Официалното решение беше 29:28 в картите на тримата съдии в полза на българина.

14 от 16-те репортери, които са отразявали срещата дават победата за Ротуел. Сред тях са журналисти от ESPN, Sherdog, Bloodyelbow и MMAJunkie. Предпочитание за Багата дава репортерът от bgpenn.com Дрейк Ригс.

В популярния форум на Sherdog пуснаха гласуване кой е спечелил отделните рундове. Във вота за първия рунд Багата има предимство с 52:51 гласа. Във втората част Ротуел е напред с 57:44. Американецът е много убедителен в гласуването за заключителния рунд 93:9.

