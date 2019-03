Тенис Тийнейджър отстрани Циципас, Джокович с победа номер 50 на Индиън Уелс 10 март 2019 | 11:49 0



18-годишният канадец е най-младият член на топ 100 на АТП демонстрира страхотен сервис срещу 20-годишния Циципас, който пък е най-младият в топ 10. Историята на мачовете между двамата обаче е в полза на канадеца, като има три победи на юношеско ниво от три мача. Следващият му съперник е Йошихито Нишиока от Япония, който се справи с Роберто Баутиста Агут (Испания) също в два сета- 7:6 (3), 6:4. Get used to seeing winners like this



Well played, @felixtennis, well played#BNPPO19 pic.twitter.com/P5HgwIN5qx — Tennis TV (@TennisTV) March 9, 2019 Номер 1 в ранглистата при мъжете Новак Джокович гледа към своята 74-а титла от Тура, а веднага след 50-ата си победа на Индиън Уелс, дошла срещу Бьорн Фратанджело със 7:6 (5), 6:2, изтича до трибуните за да се поздрави с идола си Пийт Сампрас, 14-кратен шампион от Големия шлем. Hey Pete, sorry for passing your Grand Slam record...#BNPPO19 pic.twitter.com/HuT9jiBSSP — Tennis TV (@TennisTV) March 10, 2019 Филип Колшрайбер показа невероятно остра игра и реално отнесе без особени проблеми Ник Кириос, след като го проби два пъти и взе мача с 6:4, 6:4. Колшрайбер направи няколко експеримента в края на мача, като остави 23-годишния австралиец да се бори, но пък му спаси всичките пет точки за пробив и взе победата за малко повече от час. From 2015 to 2019, @Kohlscribbler just loves a ridiculous backhand at Indian Wells...#BNPPO19 pic.twitter.com/PlVB8WdVC9 — Tennis TV (@TennisTV) March 10, 2019 Американският квалификант Маркос Джирон успя да направи много вълнуващ обрат и отстрани 23-ия поставен Алекс де Минор, като победи с 1:6, 6:4, 6:2 и регистрира най-сериозния успех с достигането на 3-ия кръг на Индиан Уелс. 25-годишният Джирон ще бъде още по-сериозен аутсайдер, когато в третия кръг се изправи срещу канадеца Милош Раонич, който пък днес отнесе с 18 аса Сам Куери за крайното 7:6 (1), 6:4.



Французинът Гаел Монфис отстрани Леонардо Майер (Аржентина) с 6:4, 3:6, 6:3 и записа 13-а победа в последните си 16 мача. Следващият му противник е Алберт Рамос Виньолас (Испания).

