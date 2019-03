Лека атлетика Филип Миланов се завърна с победа над олимпийския шампион Кристоф Хартинг 10 март 2019 | 11:26 - Обновена 0



копирано





Един друг състезател с български корени - белгиецът с български родители Филип Миланов, постигна победа на Европейската купа по хвърляния в Словакия. След като пропусна Европейското първенство в Берлин през миналото лято заради контузия, Миланов се завърна в сектора с победа в мятането на диск. Той постигна 62.63 метра в най-добрия си пети опит и така си осигури първото място и победа за Белгия.



View this post on Instagram A post shared by Philip Milanov (@philip_milanov) on Mar 9, 2019 at 9:31am PST Миланов остави след себе си олимпийския шампион от Рио де Жанейро 2016 Кристоф Хартинг (Германия), който поведе в класирането след 62.61 метра в трети опит, но след това беше изпреварен от българина с белгийски паспорт. Третото място зае представителят на Естония Мартин Купер с 62.11 метра.



България имаше само един участник на Европейската купа по хвърляния в Шаморин в лицето на Живко Господинов, който постигна личен рекорд в хвърлянето на чук от 62.35 метра и зае десето място при 23-годишните.Един друг състезател с български корени - белгиецът с български родители Филип Миланов, постигна победа на Европейската купа по хвърляния в Словакия. След като пропусна Европейското първенство в Берлин през миналото лято заради контузия, Миланов се завърна в сектора с победа в мятането на диск. Той постигна 62.63 метра в най-добрия си пети опит и така си осигури първото място и победа за Белгия.Миланов остави след себе си олимпийския шампион от Рио де Жанейро 2016 Кристоф Хартинг (Германия), който поведе в класирането след 62.61 метра в трети опит, но след това беше изпреварен от българина с белгийски паспорт. Третото място зае представителят на Естония Мартин Купер с 62.11 метра.

Още по темата

0



копирано

РАЯ ИВАНОВА редактор - отдел "Спорт" Прочетена 265

1