ММА Дос Сантос нокаутира Черния звяр и даде заявка за нов мач за титлата на UFC (видео) 10 март 2019 | 05:50 - Обновена 0



копирано

Бившият шампион в тежка категория на UFC Жуниор дос Сантос (вече 21-5) нокаутира зрелищно в началото на втория рунд последния засега претендент за титлата Дерик Люис (вече 21-7, 1 отменен резултат) в основното събитие на галавечерта UFC Fight Night 146, на която по-рано Благой Иванов - Багата постигна успех над Бен Ротуел. Help @Junior_Cigano sing Happy Birthday to his son! #UFCWichita pic.twitter.com/eJl8GtBsQ7 — UFC (@ufc) March 10, 2019 Сигану повали Черния звяр с дясно кроше и го довърши с граунд енд паунд, като даде сериозна заявка за нова възможност за шампионския колан, стоящ на кръста на Даниел Кормие. Дос Сантос го спечели през 2011 година с победа над Кейн Веласкес, а тази вечер той постигна трети пореден успех (предишният му над Багата) в десетото си участие в основно събитие на UFC. Getting the TKO finish on your son's 2nd birthday ..@Junior_Cigano #UFCWichita pic.twitter.com/gySyxyGWrA — UFC (@ufc) March 10, 2019 Бразилецът има 15 победи в най-голямата ММА промоция в света и е трети по този показател, като записа 10-ия си нокаут в тежка категория. Дерик Люис стана жертва на безмилостния му страйкинг в тялото в първия рунд и жестоко дясно кроше във втория, след което всичко свърши. Преди този сблъсък Черния звяр бе трети в ранглистата, а Сигану - осми, но нищо чудно позициите им да се разменят след UFC Fight Night 146.

Люис започна с десен външен лоукик, но Дос Сантос бързо му върна услугата, като го заграждаше в първата мунта на сблъсъка. Рано-рано бразилецът бръкна в дясното око на противника си и Люис се нуждаеше от няколко секунди, за да се окопити. The real reason for refs ..#UFCWichita pic.twitter.com/85z2RwTKNA — UFC (@ufc) March 10, 2019 Американецът опитваше и хайкикове, които биваха блокирани, но пък по-голям успех той записа с първото дясно кроше, разтърсило леко опонента му. Сигану също разклати Черния звяр с безмилостно дясно кроше, а Люис контрира със същия тип удар, макар попадението му да не бе толкова чисто. Темпото се поуспокои в следващите секунди, като двамата станаха малко по-предпазливи, а Дос Сантос атакуваше тялото на противника. Спининг бек кик в черния дроб на Люис го накара да се превива от болка, но бразилецът не можа да го довърши до края на първия рунд. Втората част започна с надлъгване в стойка, като американецът опитваше устремено да наранява опонента си с леви хайкикове. Минута след началото на втората част обаче Дос Сантос нанесе решителния си удар - дясно кроше в главата на Черния звяр, което го принуди да се свлече на земята и единствено да прикрива лицето си с ръце. Последва кратък граунд енд паунд, а тъй като Люис не се защитаваше интелигентно, реферът Хърб Дийн се видя принуден да се намеси и да маркира вълнуващата победа на бившия шампион!

Още по темата

0



копирано

ДАНИЕЛ ЛЮБОМИРОВ Редактор отдел "Спорт" Прочетена 2444

1