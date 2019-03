ММА Непоколебим Благой Иванов - Багата спечели първата си битка в UFC! (видео) 10 март 2019 | 04:30 - Обновена 1



#UFCWichita Official Result: Blagoy Ivanov (29-28 x 3) def Ben Rothwell by Unanimous Decision.



Live Results:https://t.co/7ARmsoZziJ pic.twitter.com/DrmkYGGH3s — UFC News (@UFCNews) March 10, 2019 "Невероятен двубой, Ротуел е истински воин, аз съм много развълнуван в момента. Искам да благодаря на екипа и на семейството ми, тази победа е за родината ми България! Отправих повече удари и мисля, че направих достатъчно за победата", каза Багата с треперещ от вълнение глас веднага след решението. #UFCWichita results: Blagoy Ivanov edges past Ben Rothwell to the boos of the crowd https://t.co/mgCvKinYvB — MMA mania (@mmamania) March 10, 2019 Благой ще се изкачи в ранглистата на тежка категория, където заемаше 15-а позиция преди тазвечершната битка. Ротуел се бе бил за последно на 4 октомври 2016-а, като преди дългата си пауза в кариерата бе записал престижни успехи над Алистър Овърийм, Мат Митриоун и Джош Барнет.

Багата остава с 6 нокаута и 6 събмишъна на сметката си, като преди поражението от Жуниор дос Сантос в дебюта си в UFC имаше серия от пет победи, като държеше шампионския пояс на World Series of Fighting/PFL. Somewhat surprising decision given the amount of punches Ben Rothwell landed in R3, but the underdog Blagoy Ivanov (+108) wins the decision. What do y'all think? #UFCWichitapic.twitter.com/AWCoVPheua — MyBookie Betting Odds (@betmybookie) March 10, 2019 Единственият български представител в най-голямата ММА промоция в света Благой Иванов - Багата спечели първата си битка в UFC на галавечерта FIght Night 146 в Уичита, Канзах. И тримата съдии присъдиха успеха с 29-28 (2-1 рунда) за сънародника ни срещу коравия ветеран Бен Ротуел, който се завърна в октагона след 1064 дни пауза. Багата пласира повече удари от противника си и бе по-активен с водещия си десен прав, като това бе достатъчно за победата му в оспорвания и вълнуващ сблъсък. ПЪРВИ РУНД Благой започна битката с повече движение, заобикаляйки противника си и дебнейки момент за пласиране на ляв прав или кроше. Ротуел определено изчакваше мига за атака и го използва за ляв лоукик, който за кратко повали българския боец. Иванов продължи да се движи в близост до оградата и да пуска водещия си десен прав, като Ротуел го респектира с ляво кроше в главата. Багата отговори на предизвикателството с дясно кроше в тялото, след което двамата продължиха надлъгването от дистанция. В последната секунда на рунда българинът успя да пласира отлично ляво кроше в главата на съперника си. ВТОРИ РУНД Багата изглеждаше доста нервен през първия рунд и от ъгъла му се опитаха да го накарат да се поуспокои в паузата. Той започна с десен прав в челото на Ротуел, който все така държеше гарда си по нетипичен начин и правеше ударите си трудни за предсказване. Иванов залагаше на повече десни прави във втората част и бе по-активен по отношение на броя на опитаните удари. Българинът блокира десен хайкик и контрира с дясно кроше, след което отново пусна в употреба водещия си прав. Ротуел вкара две поредни леви крошета около 90 секунди преди края на рунда, което провокира започване на размени и повишаване на темпото. Иванов успя да разкървави носа на противника с отличните си десни прави, но получи проблем в лявото си око след несъзнателно бъркане с пръст от американеца. ТРЕТИ РУНД Иванов също имаше подутина на лявата си скула от ударите на Ротуел в първите 10 минути, но това не го спря да опитва отново да търси пробив с десния си прав и да се движи повече от двамата. Багата влизаше първи в размените, колкото и предпазливи да бяха те, а при 3:31 минути оставащи Ротуел отново бръкна в окото на българина и този път реферът на ринга Хърб Дийн му даде няколко секунди почивка. Американецът малко по-късно пласира удар под пояса и в знак на извинение подкани Иванов да му го върне без съпротива, с което развесели феновете в залата. Иначе Багата продължаваше да е по-активен в броя на опитаните удари, но пък получи ляво кроше в лицето, което задълбочи подутината на лявото му око. Последваха няколко добри десни вътрешни лоукикове на Иванов, но те не спряха американецът да продължава да стъпва напред. Битката завърши с тежки размени в последните секунди, като Ротуел дори имаше частичен успех с ляв хайкик, но все пак и двамата издържаха до последната сирена.

