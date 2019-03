Снукър Рони О'Съливан осигури изцяло "австралийски" финал на "Шампионата на играчите" 09 март 2019 | 23:40 0



Неповторимият Рони О'Съливан разнищи водача в едногодишната снукър ранглиста Марк Алън с 6:0 и стигна последната фаза на "Шампионата на играчите" в зала "Гилд" в Престън. Така Ракетата ще се подвизава срещу Нийл Робъртсън в 50-ия си ранкинг финал в кариерата и ще преследва невероятната си 35-а титла, като за целта трябва по-бързо от съперника да спечели 10 от възможни 19 фрейма. "I'm going to have fun out there and try to hang onto his coat-tails, mate."



Ronnie O'Sullivan reaches his 50th career ranking final and is expecting a tough game against "fellow-Aussie" Neil Robertson.#CoralSnookerSeries pic.twitter.com/lLr0vxCeCa — World Snooker (@WorldSnooker) March 9, 2019 Гения от Чигуел постигна шести успех над Пистолета в последните им девет двубоя, като победи именно него през декември за рекордния си 19-и триумф в турнир от "Тройната корона" - Шампионата на Обединеното кралство. The Rocket was just too strong on the night...



He breezes into tomorrow's final! #CoralSnookerSeries pic.twitter.com/8cReo7zFOd — World Snooker (@WorldSnooker) March 9, 2019 О'Съливан се оплака след края на разгромната си победа над Алън, че току що е играл на най-неудобната маса в професионалния си път до момента. Според англичанина, който продължава да имитира австралийски акцент в интервютата си, сукното е било прекалено бавно и това е създало големи проблеми и на двамата. Рони призна, че се е чувствал по-обнадежден единствено защото Марк Алън е изглеждал още по-зле при тези условия. The players are back out at the @prestguildhall!



Can Mark Allen claw his way back into this match?#CoralSnookerSeries pic.twitter.com/wWbbf2n4OJ — World Snooker (@WorldSnooker) March 9, 2019 Ракетата отчете също, че в стилово отношение е имал предимство в случая, защото има способността да контролира кюбола и при влагане на повече скорост и сила в ударите, докато това изобщо не може да се каже за северноирландеца. Феновете на джентълменския спорт с нетърпение очакват момента, в който О'Съливан ще реализира космическия сенчъри брейк номер 1000, но засега той остава с 997. Вероятно и въпросните условия на масата не са му позволили да преследва стотици, като той реализира само две серии над 50 точки - 84 в третия фрейм (от възможни 99 на масата при визитата му) и 59 в оказалата се последна шеста партия. В нито един момент пък Алън не изглеждаше готов да се бори срещу обстоятелствата и особено след втория фрейм дори езикът на тялото му стана пораженчески, като и сейфти ударите му не носеха никакви смисъл и стойност. O'Съливан е спечелил 15 мача и е загубил 8 срещу Робъртсън, като двамата имат едно равенство във вече несъществуващата Висша лига. Последният им дуел бе в Шанхай Мастърс 2018, когато на осминафиналите Гения от Чигуел надделя с 6:3, а иначе за последно те играха в по-голям формат от 9 от 17 през 2012-а на Световното първенство, когато Рони спечели с 13:10 и се класира на полуфиналите. Същият резултат се повтори и в другия такъв случай в "Крусибъл" на осминафинали през 2007-ма, отново в полза на О'Съливан, а Левичаря от Мелбър най-много е побеждавал във формати до 5 от 9 възможни фрейма.

