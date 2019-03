Аскрен се подиграва на Усман: Ако той ме нокаутира, се отказвам от спорта!

Американският борец и състезател в UFC Бен Аскрен се забавлява с идеята, че новият шампион в полу-средната категория Камару Усман може да го нокаутира.

Наскоро Усман завоюва своето място като шампион в Ultimate Fighting Championship (UFC) от съотборника и дългогодишен приятел на Аскрен Тайрън Уудли. Усман изцяло доминираше Уудли и за пръв път публиката видя Тайрън да бъде толкова сериозно надигран в борбата, граплинга и клинча.



Аскрен определено привлича вниманието на ММА феновете с дръзките си изказвания. Той използва социалните мрежи, за да отговори на фен, който го попита дали ще се върне в Bellator, ако Усман го нокаутира.



“Ако Марти ме нокаутира, аз веднага ще се откажа от спорта. Вижте му постиженията, той не може да удря за нищо на света.”

If Marty KOs me I would literally retire, look at his record he can’t punch worth a damn https://t.co/R26lbZ3WOa