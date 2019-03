Винялес стартира първи в утрешния първи кръг от сезон 2019 в МоtоGP

Втори с изоставане от 0.198 сек. остана Андреа Довициозо за отбора на Дукати. Защитаващият световната си титла от миналата година Марк Маркес допълни подреждането в топ три на стартовата решетка. В последната си квалификационна обиколка испанската звезда на Honda бе по-бавен от втория Довициозо едва с една хилядна!

After a thrilling first qualifying session of the year, here's how the grid lines up!#QatarGP pic.twitter.com/FzKdVMDPyY