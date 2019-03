Зимни спортове Тингес Бьо спечели спринта на СП, българите извън топ 20 09 март 2019 | 19:19 - Обновена 0



Йоханес Тингес Бьо е световен шампион в спринта от 2015 година. Руснакът Александър Логинов остана втори на 13.7 секунди, въпреки че повали всичките 10 мишени, а бронзовото отличие завоюва Кентен Фийон Майе (Франция) на 16.5 секунди изоставане също без пропусната мишена. Майе победи с три десети от секундата Дмитри Пидручний (Украйна) за третото място. Защитаващият титлата си Бенедикт Дол (Германия) направи две грешки в стрелбата и остана 11-и, а олимпийският шампион Арнд Пайфер (Германия) е девети с една грешка. Голямата звезда на Франция Мартен Фуркад повали всичките 10 мишени, но финишира шести на 32.5 секунди след Бьо.

Красимир Анев записа най-доброто класиране от българите. Той се нареди на 28-и място с една грешка в първата си стрелба и пасив от 1:42.3 минута. Владимир Илиев е на 38-о място с три грешки и пасив от 1:59.6 минути, Димитър Герджиков е 56-и с две пропуснати мишени и изоставане от 2:37.5 минути, а Антон Синапов се класира 72-и с три грешки и на 3:07.8 минути след победителя.



