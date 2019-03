Норвегия спечели отборния старт на голямата шанца в Холменколен

Домакинът Норвегия спечели отборния старт по ски скок на голямата шанца в Холменколен. Състезанието се проведе само в един скок, тъй като атмосферните условия се влошаваха непрекъснато и организаторите предпочетоха да не рискуват повече здравето на състезателите.

Норвежците събраха 469,8 точки и изпревариха тимовете на Япония (456,8 точки) и Австрия (454,4), които останаха втори и трети. Световните шампиони от Германия пък завършиха едва пети. Над всички за Норвегия бе Роберт Йохансон, който скочи рекордните за шанцата 144 метра.

