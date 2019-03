Головкин с важна стъпка към осъществяване на трилогия с Канело

Генади Головкин (38-1-1, 34 KOs) е поредният боксьор, който подписа с DAZN. Toй се присъединява към своя бивш опонент Саул Алварес - Канело, който преди известно време също парафира с DAZN. GGG подписа за 3 години и ще трябва да направи 6 битки по новата платформа. Сега преговорите и организацията за трета битка между GGG и Канело ще станат много по-лесни.

Головкин преди беше под договор с HBO, но те се оттеглиха от бокса миналата година и DAZN бързо започнаха да доминират. От DAZN засипаха с похвали Головкин, който ще се бие през юни, но все още няма опонент. Генади ще получава осемцифрени суми и ще трябва да се бие по 2 пъти в годината.

I’m back!

Excited to embark on the next chapter of my career with @DAZN_USA and cement my legacy. pic.twitter.com/M85IcSZFbb