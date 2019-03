15-ата победа на Шифрин в слалома й осигури и малкия кристален глобус

Американката Микаела Шифрин продължава да доминира в алпийските ски и днес спечели поредния слалом в Шплиндеров Млин (Чехия), след като беше най-добра в първия манш и остана на 2-о място във втория. Днес Шифрин спечели и малкия кристален глобус, след като поведе с повече от 200 точки в слалома.

Американката ще остане в историята и с още един рекорд, регистрирайки 15-а победа в рамките на един сезон. Предишният рекорд на Врени Шнайдер от Швейцария беше 14 победи през сезон 1988/1989. Като краен резултат 1:38.98 минути, изпреварвайки с 0.85 стотни швейцарската състезателка Уенди Холденер и 2.3 секунди Петра Влъхова (Словакия).

Here’s the results for the Ladies Slalom in Spindleruv Myln. Congratulations to @MikaelaShiffrin @WendyHoldener #PetraVlhova #fisalpine pic.twitter.com/qFRSL1ZtpM