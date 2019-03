Англия Окслейд-Чембърлейн се контузи при завръщането си 09 март 2019 | 14:58 - Обновена 0



Alex Oxlade-Chamberlain vs Derby U23s.



He looked good, balanced and made some good passes, still more to come. pic.twitter.com/CChvEMFmQk — Castle of the Kop (@castleofthekop) March 8, 2019 Халфът Алекс Окслейд-Чембърлейн получи контузия при завръщането си в игра за Ливърпул . 25-годишният английски национал се включи в мач на формацията на мърсисайдците до 23 години в петък, но напусна игра принудително в 40-та минута с мускулна травма. От Ливърпул все пак обясниха, че смяната е превантивна мярка."Очевидно бе, че той изпитва болка, но се надяваме да няма нищо сериозно. Хубавото е, че не става въпрос за коляното, от което той също е доволен. Надяваме се контузията да не е тежка и смятаме, че проблемът е мускулен. Ще научим повече в събота", съобщиха от клуба.

