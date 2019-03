Снукър Робъртсън докосва трета ранкинг титла през сезона 09 март 2019 | 14:25 0



Носителят на “Тройната корона” Нийл Робъртсън осъществи обрат от 1:3 до 6:4 срещу Джъд Тръмп и се класира на финала на “Шампионата на играчите” по снукър. Гръмотевицата от Австралия вече спечели Рига Мастърс и Откритото първенство на Уелс, така че за първи път в кариерата си може да грабне три ранкинг титли в рамките на един сезон. The Thunder from Down Under storms into the final!



It was a high standard from both players, but it's the 2010 World Champion that pulled through in the end #CoralSnookerSeries pic.twitter.com/9CPFw35sGh — World Snooker (@WorldSnooker) March 8, 2019 Тръмп, който триумфира в Световната Гран при, можеше да вземе 500 000 паунда само от двата специални турнира от сериите “Coral” - (Световната Гран при, “Шампионат на играчите”, “Шампионат на Тура”), но за целта трябваше да спечели и сега. Робъртсън очаква победителя от другия полуфинал между Рони О’Съливан и Марк Алън, а финалът ще се проведе във формат до 10 от възможни 19 фрейма. Clean as a whistle! #CoralSnookerSeries pic.twitter.com/RM1oLDLLya — World Snooker (@WorldSnooker) March 8, 2019 Тръмп започна по-силно двубоя и дръпна с 2:0 чрез брейкове от 62 и 100, преди 37-годишният австралиец да намали със 71. Асото в колодата доминираше и в четвъртата партия и я взе с мини серии от 47 и 48. Обратът започна с великолепен брейк от 140 точки в полза на Робъртсън, с който той поведе в класирането по този показател и даде заявка за бонуса от 5 000 паунда. Тръмп имаше възможност да разчисти масата от изоставане 0-54, но пропусна последната кафява с механичен мост. Нийл се възползва да изравни на 3:3, а в следващия фрейм също имаше успех по цветовете. Серия от 68 го изведе до 5:3, преди Джъд да върне една партия, но в оказалия се последен 10-и фрейм Левичаря от Мелбърн вкара страхотна дълга червена и стигна до победата с брейк от 59. Любопитното е, че цели 8 от 13-те изиграни двубоя през седмицата до момента завършиха при резултат 6:4.

