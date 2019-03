Тенис Стан Вавринка направи обрат за победа срещу Дан Евънс 09 март 2019 | 09:30 0



Световният номер 40 направи разликата с мощния си сервис в слънчевия и ветровит ден в Калифорния. Той спечели 83 процента от подаванията си на първи сервис и записа седем аса срещу британеца Евънс, който през миналия месец загуби финал в Делрей Бийч. След края на мача Вавринка заяви, че вече се чувства по-сигурен, а свидетелство за това е участието му във финала в Ротердам.



Wawrinka survives a tough test in the desert as he rallies into R2 of Indian Wells with a 6-7, 6-3, 6-3 victory over Evans...



: #USOpen pic.twitter.com/YXSzIWJAjN — US Open Tennis (@usopen) March 9, 2019 "Радостно е, че стигнах до мач за титлата и спечелих няколко двубоя срещу част от най-добрите тенисисти. Но всеки турнир е важен за мен. Всеки от тях започва от първи кръг и днес бе трудно. Условията също не бяха никак леки", каза швейцарецът. Следващият съперник на Вавринка е унгарецът Мартон Фучович, срещу когото швейцарецът има две победи от три мача.



