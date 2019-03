Големият ден за Тотнъм наближава

След по-малко от месец Тотнъм най-сетне ще може да дебютира на новия си стадион. От клуба се похвалиха, че преди това предстоят два тестови мача на модерното съоръжение, след които то ще се сдобие със сертификат за безопасност и на него ще могат да се играят двубои от Висшата лига.

На 24 март юношите до 18 години на "шпорите" ще посрещнат връстниците си от Саутхамптън, а на 30 март ще се състои мач между легенди на лондонския клуб. В двете срещи на трибуните ще могат да присъстват не повече от 30 000 зрители.

Tottenham’s Champions League home quarter final will also be played at the new stadium after a UEFA team made a site inspection today. pic.twitter.com/kO2KXvWoVx