ПСЖ пак ще се пробва за Облак

Френският гранд Пари Сен Жермен ще направи нов опит да привлече вратаря на Атлетико Мадрид Ян Облак. Поредният провал в Шампионската лига само мотивира президента на парижани Насер Ал-Хелаифи да изгради още по-силен отбор, който да триумфира в турнира. Една от задачите за лятото е да бъде доведен вратар от световна класа, който да замести ветерана Джанлуиджи Буфон.

Облак беше желан от ПСЖ и през миналата година, но французите удариха на камък. Те не се притесняват дори от факта, че словенецът вече се споразумя да поднови договора си с Атлетико - новина, потвърдена от личния му агент Миха Млакар. Новият контракт на Облак ще му носи по 10 млн. евро годишно.

#PSG 'have not thrown in the towel' on their pursuit of #AtleticoMadrid goalkeeper Jan Oblak, say Marca https://t.co/4MDasveuPY pic.twitter.com/CKN28Twx5W