Антъни Ярд със 17-и нокаут, вече гледа към битка за титлата с Ковальов (видео)

Официалният претендент за световната титла на Световната боксова организация в лека-тежка категория Антъни Ярд (вече 18-0, 17 КО) защити успешно междуконтиненталния пояс на WBO в основното събитие на галавечерта на Франк Уорън в лондонската зала “Роял Албърт”. Ярд нокаутира 47 секунди след началото на петия рунд американеца Травис Рийвс (вече 17-4-2, 7 КО), след като доминираше над него през цялото време. Реферът на ринга Маркъс Макдонал се намеси и спря двубоя, след като Ярд бе пласирал две поредни десни крошета, а опонентът му не се защитаваше интелигентно и бе спуснал надолу ръцете си. There it is!



Anthony Yarde stops Travis Reeves in the fifth round at the Royal Albert Hall.



Dominant display at the home of British boxing pic.twitter.com/ACeHqp86H0 — Boxing on BT Sport (@BTSportBoxing) March 8, 2019 През 2016-а Ярд побеждава българина Цветозар Илиев, а на следващата печели и първия си пояс. Последните му четири двубоя бяха 10-рундови, а той самият не крие намерението си да се изправи срещу световния шампион Сергей Ковальов, като е възможно да се случи дори още тази година. Само в три от сблъсъците си Ярд е престоявал на ринга седем рунда, като останалите му срещи приключват по-бързо, както беше и сегашният случай. Рийвс пък имаше възможност да се бори за световния пояс на WBO миналата година, но загуби с решение от Каро Мурат. Ярд много бързо наложи преимуществото си на ринга, а Рийвс пък съответно рано-рано разбра, че колкото и смело да влиза в размени, неговите удари нямат същата мощ като тази на съперника. Ярд наказваше често американеца с леви ъперкъти в тялото, а и два пъти го разклати във втория рунд с леви крошета. В третата част Рийвс си позволи да тръгне напред и дори натика англичанина до въжетата, но впоследствие пак бе разклатен от две поредни точни десни крошета. Американецът продължаваше да използва много ескиважи и с тях се предпазваше от получаване на комбинации, но Ярд не спираше да го засипва с леви крошета и десни прави. В крайна сметка коравият Рийвс трябваше да приеме поражението 49 секунди след началото на петия рунд, когато получи две поредни крошета и свали съвсем ръцете си, а реферът на ринга Маркъс Макдонал побърза да се намеси и да маркира техническия нокаут.

