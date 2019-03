Бокс Нокаутите в Лондон нямат край, Лиам Уилямс отново с вдигнати ръце 08 март 2019 | 23:46 0



Лиам Уилямс (вече 20-2-1, 15 КО) проведе по впечатляващ начин първата защита на британската си шампионска титла в средна категория, като загатна за бъдещо величие. В “Роял Албърт Хол” в Лондон англичанинът нокаутира още във втория рунд Джо Мулендър (вече 11-3, 5 КО) и даде сериозна заявка за доближаване до битка за световната титла. Уилямс се представи отлично и вероятно в следващия си сблъсък ще атакува междуконтиненталната титла на някоя от четирите световни федерации, но би трябвало скоро да бъде уважен и от някои от големите играчи в дивизията. ... AND STIIILLLL!



Liam Williams retains his British middleweight title with a crushing second round knockout of Joe Mullender on the #YardeReeves undercard at The Royal Albert Hall...



Brutal finish from Williams! #WilliamsMullender #YardeReeves pic.twitter.com/K5KAP2sRQw — Boxing Social (@boxing_social) March 8, 2019 Уилямс изпитваше известни трудности да пробие високия и плътен гард на съперника, но още в първия рунд той осъзна, че правилният път е с мощни ъперкъти. Канонада от комбинации на леви и десни крошета прати Мулендър по очи на пода и бе изненадващо изобщо, че реферът на ринга не маркира нокаут още тогава. Той му позволи да се изправи и Уилямс с дясно кроше го повали моментално отново на земята, като на рефера отново му трябваха няколко ненужни секунди, за да осъзнае, че битката е приключила. Liam Williams drops Mullender twice then stops him in the 2nd round to retain the British Middleweight Title. #WilliamsMullender #boxing pic.twitter.com/YbiWqzav23 — Below The Belt Pod (@BelowTheBelt_) March 8, 2019 Продължава възходът на Уилямс, откакто реши да се подвизава в средна категория (като аматьор той е бил в лека-текжа) и очевидно се чувства най-добре именно в нея. За негово съжаление тя е една от най-изпълнените с талантливи боксьори и ще му бъде изключително трудно дори да се дореди до битка за някоя от световните титли.

