Пореден гръмотевичен нокаут в актива на Даниел Дюбоа (видео)

Даниел Дюбоа (10-0, 9 КО) продължава по план утвърждаването си в тежка категория и съвсем скоро ще трябва да се съобразяват с него и боксьорите от топ 10 в световен мащаб. Англичанинът нокаутира 12 секунди преди края на втория рунд с тройна комбинация (две леви и дясно кроше) Разван Кожану (вече 16-6, 9 КО) на галавечерта в Лондон в зала “Роял Албърт”, като спечели европейската титла на Световната боксова организация. За Кожану интересното е, че в последния момент замени Хюи Фюри като съперник за тогавашния шампион на Световната боксова организация Джоузеф Паркър и според двама от съдиите е спечелил три рунда срещу новозеландеца. Daniel Dubois is an absolute beast @BTSportBoxing pic.twitter.com/2Z9N1lq5V0 — Chris White (@chriswhite14) March 8, 2019 Дюбоа пък се нуждаеше от всичките 10 рунда, за да победи по точки друг бивш противник на Кубрат Пулев - Кевин Джонсън. Това именно е единственият му двубой, в който набиращият скорост лондончанин не успява да нокаутира противника си. Иначе знакова победа за кратката му кариера до момента е тази за младежката титла на Световния боксов съвет, когато спря във втория рунд Маурисио Бараган (15-1). Естествено, напоследък се шуми основно за слуховете, разпространени от самия него, че е пратил в нокдаун Антъни Джошуа на спаринг. DUBOIS DESTROYS COJANU!



Daniel Dubois scores a savage second round KO of Razvan Cojanu in their WBO European heavyweight title bout at The Royal Albert Hall...



What did you make of Dubois performance? #DuboisCojanu #YardeReeves pic.twitter.com/zQx1Qoq5cU — Boxing Social (@boxing_social) March 8, 2019 Тройната комбинация, с която Дюбоа си свърши работата срещу Кожану, бе предшествана от няколко удари по пояса. Румънецът пък не се страхуваше да опитва да прави размени, но основно стоеше в близка дистанция и търсеше чести клинчове. Дюбоа в първия рунд пласира няколко добри попадения, но късната му атака във втория бе най-сериозната от всички, като Кожану не можа да пребори отброяването на рефера. Daniel Dubois is a knockout machine



The referee with the politest stoppage ever pic.twitter.com/5uUscIoMkb — BT Sport (@btsport) March 8, 2019 Нейтън Горман (15-0, 11 КО) междуконтиненталният шампио на Световния боксов съвет - присъства на живо в залата и изгледа край ринга победата на Дюбоа, който вероятно ще бъде следващият му съперник още тази година.

