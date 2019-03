Бокс Солидна победа и титла за Крис Дженкинс в Лондон 08 март 2019 | 22:28 0



Крис Дженкинс (вече 21-3-2, 8 КО) е новият боксов шампион на Великобритания в полусредна категория, след като победи досегашния носител на пояса Джони Гартън (вече 23-2-1, 10 КО) с единодушно съдийско решение (119-109, 116-112, 117-112). #AndTheNew: Chris Jenkins



Unanimous decision victory for Chris Jenkins who takes home the Lonsdale belt



Look at what it means to him! pic.twitter.com/CjOVVMJC5N — Boxing on BT Sport (@BTSportBoxing) March 8, 2019 Дженкинс продължи възходящата линия на развитието си на ринга с чудесна продукция в дебюта му в по-горната за него категория, като изцяло надигра опонента си по отношение на точния брой попадения. Също така Дженкинс се опази от аркада, а именно те са били винаги препъни камък за него в кариерата му досега. Дженкинс показа нагледно, че може да се бие и в трите дистанции, а размените между двамата във втората половина на сблъсъка бяха изключително вълнуващи за гледане. Big end to the ninth round by Chris Jenkins



Johnny Garton has some chin on him! pic.twitter.com/8CplRAuMZ2 — Boxing on BT Sport (@BTSportBoxing) March 8, 2019 Зрителите в зала “Роял Албърт Хол” в Лондон не останаха разочаровани от първия двубой от галавечерта, който бе излъчен по телевизията. Дженкинс винаги се е славел с добър водещ ляв прав, но в сегашния му дуел решаващи се оказаха големия брой точни десни прави и десни крошета. @Stuey_buckley didn't you box Chris Jenkins at the Dunston suit federation brewery's? pic.twitter.com/zWYOhBiiGy — Hartlepool Elite (@HEBoxingAcademy) March 8, 2019 Накрая енергията му бе на изчерпване и Гартън имаше възход в 10-ия и 11-ия рунд, но накрая Дженкинс бе толкова убедителен от близка дистанция с комбинациите си, че дори нокаутът не изглеждаше невъзможен.

