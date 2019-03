ММА Дерик Люис очаквано е много по-тежък от Жуниор дос Сантос 08 март 2019 | 19:34 - Обновена 0



Благой Иванов - Багата (16-2 MMA, 0-1 UFC) се оказа с 4 кг по-лек от предстоящия си опонент Бен Ротуел (36-10 MMA, 6-4 UFC), показа официалният кантар в Канзас преди дългоочакваната галавечер UFC Fight Night 146. Багата закова стрелките на 104.22 кг, а всички бойци успешно преминаха през последното си препятствие преди същинския екшън в октагона. Само Серхио Мораес (14-3-1 ММА, 8-2-1 UFC) се съблече изцяло и се нуждаеше да прикрие тялото си с кърпа, за да влезе в категорията си до 77.5 кг. Той ще се изправи срещу Антъни Роко Мартин (15-4 ММА, 7-4 UFC) в първия сблъсък от предварителната карта, а битката на Багата с Ротуел е трети двубой в основната карта. Your #UFCWichita main event is OFFICIAL. @junior_cigano (246.5) vs. @Thebeast_ufc (265.5) is going down!



Full weigh-in results: https://t.co/eOzRQiwoQG pic.twitter.com/kXTUponVlI — MMA Junkie (@MMAjunkie) March 8, 2019 Дерик Люис (21-7 ММА, 12-5 UFC) очаквано бе много по-тежък от Жуниор дос Сантос (20-5 ММА, 14-4 UFC) преди основното събитие на галавечерта - 120 кг срещу съответно 111.9 кг. Вторият мач на българската звезда в тежката категория на UFC Благой Иванов-Багата срещу американеца Бен Ротуел ще се излъчи пряко по MAX Sport 2 и като pay-per-view на live.a1.bg в ранните часове на неделния ден. Галавечерта UFC Fight Night 146 от Уичита, САЩ, започва в 3:00 часа българско време в неделя сутрин, като двубоят на Багата и Ротуел е трети от основната карта на събитието, чийто топ сблъсък също ще е в тежка категория между Дерек Люис и Жуниор Дос Сантос. Where does @TheBeast_UFC rank in the heavyweight power rankings?! pic.twitter.com/OTl4iHUJlB — UFC Europe (@UFCEurope) March 8, 2019

