Испания Луис Енрике призна: Между мен и Меси имаше напрежение, което аз не търсех 08 март 2019 | 19:30 - Обновена 0



копирано





“Докато се разреши всичко това, имаше период от време, в който се появи напрежение, което аз определено не търсех. То обаче беше там и трябваше да се справя с него, но сега мога да изричам само суперлативи по адрес на Лео Меси. Говорим за гений като от филма "Матрицата". Не забравяйте, че когато изображението внезапно се забави, главните герои в него могат да правят каквото си искат. Това прави Меси на терена. Иниеста също има невероятни способности. Полузащитникът, използвайки периферно зрение, насочва пасовете си към мястото, където се движат партньорите му на терена. Само Иниеста прави такива неща и най-вече Меси”, сподели Енрике в екстракт от интервю пред Catalunya Radio, което ще бъде излъчено утре. Luis Enrique: "There was tension between Messi and me" https://t.co/Grd3Jewomu pic.twitter.com/6BFYQHXleN — AS English (@English_AS) March 8, 2019 В него той говори и за решението си да напусне Барселона след сезон 2016/17. “В началото на третата ми кампания съобщих на клуба да ми търси заместник. Егоистично беше, но вече нямах повече енергия, която да дам. Също така, мислех, че с толкова специална група играчи в Барса щеше да ми е лесно да преподпиша. Имам предвид, че това щеше да е най-лесното нещо на света. Да подпиша огромен договор, да съм си вкъщи, да разполагам с най-добрите играчи,… Невъзможно е да бъде по-добре. Но за да бъда честен, вярвам, че на футболиста му трябва някой друг, който да дойде и да му разкаже историята по различен начин. Убеден съм, че идва момент, в който съобщението, което изпращаш, ако има такова, изчезва, а трябва да изпращаш съобщение”, каза още специалистът. Въпреки че нямаше нужда да го прави, тъй като вече няколко играчи на Барселона са говорили за това, селекционерът на Испания Луис Енрике призна, че в един момент от престоя му начело на каталунския тим е имало напрежение между него и суперзвездата Лионел Меси , което достигна връхната си точка в двубоя срещу Реал Сосиедад на “ Аноета ” през януари 2015 година.“Докато се разреши всичко това, имаше период от време, в който се появи напрежение, което аз определено не търсех. То обаче беше там и трябваше да се справя с него, но сега мога да изричам само суперлативи по адрес на Лео Меси. Говорим за гений като от филма "Матрицата". Не забравяйте, че когато изображението внезапно се забави, главните герои в него могат да правят каквото си искат. Това прави Меси на терена. Иниеста също има невероятни способности. Полузащитникът, използвайки периферно зрение, насочва пасовете си към мястото, където се движат партньорите му на терена. Само Иниеста прави такива неща и най-вече Меси”, сподели Енрике в екстракт от интервю пред Catalunya Radio, което ще бъде излъчено утре.В него той говори и за решението си да напусне Барселона след сезон 2016/17. “В началото на третата ми кампания съобщих на клуба да ми търси заместник. Егоистично беше, но вече нямах повече енергия, която да дам. Също така, мислех, че с толкова специална група играчи в Барса щеше да ми е лесно да преподпиша. Имам предвид, че това щеше да е най-лесното нещо на света. Да подпиша огромен договор, да съм си вкъщи, да разполагам с най-добрите играчи,… Невъзможно е да бъде по-добре. Но за да бъда честен, вярвам, че на футболиста му трябва някой друг, който да дойде и да му разкаже историята по различен начин. Убеден съм, че идва момент, в който съобщението, което изпращаш, ако има такова, изчезва, а трябва да изпращаш съобщение”, каза още специалистът.

Още по темата

0



копирано

Калоян Антонов Репортер отдел "Футбол" Прочетена 6890 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1