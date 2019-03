Зимни спортове Анастасия Кузмина с титла в спринта на 7.5 км на СП, българките извън първите 65 (видео) 08 март 2019 | 18:53 - Обновена 0



The medalists of the women's sprint in at the World Championships in #2019Ostersund



Anastasiya Kuzmina

Ingrid Landmark Tandrevold @NSSF_Biathlon

Laura Dahlmeier @skiverband



Rewatch the race on https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/rffgjA3UGZ — IBU World Cup (@IBU_WC) March 8, 2019

34-годишната Кузмина допусна само една грешка в първата си стрелба и измина трасето за 22:17.5 минути. За нея това е първа световна титла в кариерата й. Тя има още сребро в масовия старт на 12.5 км от първенството на планетата в Пьончан 2009 и бронз в спринта от Ханти Мансийск 2011.

Tears of joy For Anastasiya #Kuzmina who had been dreaming for a WCH gold for long and now she's done it in #2019Ostersund pic.twitter.com/VpMrekU9lE — IBU World Cup (@IBU_WC) March 8, 2019

Кузмина е двукратна олимпийска шампионка в спринта от Ванкувър 2010 и Сочи 2014.



Втора завърши норвежката Ингрид Тандреволд, която остана на 9.7 секунди с 10 от 10 повалени мишени.

Двукратната олимпийска и седемкратка световна шампионка Лаура Далмайер от Германия завоюва бронзовото отличие. тя остана на 12.6 секунди след победителката, въпреки че беше без грешка в стрелбата.

Join us now for the flower ceremony in the stadium -- and let's congratulate our three medalists in the women's sprint once again!



Rewatch the race on https://t.co/bk5aBBso9Q #2019Ostersund pic.twitter.com/7JO9MdRSIC — IBU World Cup (@IBU_WC) March 8, 2019

Далмайер, която е олимпийска шампионка в дисциплината от Пьончан 2018, печели медал в спринта на трето поредни световно първенство след бронза през 2016-а и среброто през 2017-а година.



Три българки участваха в надпреварата. Даниела Кадева завърши на 67-о място с три пропуснати мишени и изоставане от 2:53.0 минути, Емилия Йорданова е 72-а също с три грешки и пасив от 2:57.8 минути, а Десислава Стоянова финишира 79-а с четири сгрешени мишени и на 3:23.8 минути след победителката.



Това означава, че няма да има българка в преследването на световното първенство на 10 март.



Шампионатът на планетата продължава утре със спринта на 10 км за мъже. The final results of the women's sprint in #2019Ostersund -- Anastasiya Kuzmina is your new sprint World Champion while Ingrid Landmark Tandrevold claims silver and Laura Dahlmeier wins bronze!



