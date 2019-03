Зимни спортове Петра Влхова спечели гигантския слалом в Шпиндлерув Млин 08 март 2019 | 16:10 0



Влхова, която наскоро спечели и световната титла в дисциплината на шампионата в Оре, постигна третата си победа за сезона в Световната купа, като тя се дължи най-вече на отличното и каране в първия манш, след който поведе в класирането. Влхова премина за първи път през финала за 1:12.59 минути, а във втория манш взе трасето за 1:12.10 минути. Така с общо време 2:24.69 минути тя остави на 0.11 секунди зад себе си германката Виктория Ребенсбург, която завърши втора, и на 0.60 секунди американката Микаел Шифрин, останала трета.

Petra Vlhova wins in Spindleruv Mlyn, while Shiffrin now has a gap of 97 points in the GS cup and only need top 15 in Soldeu to win the cup https://t.co/VEOuLbrZWh pic.twitter.com/Ri2DF6lkON — Skisport365.com (@skisport365) 8 март 2019 г. Дори едно място по-напред на почетната стълбичка щеше да бъде достатъчно на Шифрин, за да си осигури предсрочно Малкия кристален глобус в гигантския слалом. В момента американката има 515 точки и води с 97 пред втората Влхова, която единствена може да я застигне. Ценното отличие няма да се окаже в ръцете на Шифрин, само ако Влхова спечели последния гигантски слалом в Андора, а американката остане на 28-мо или по-задно място в класирането.

A great second run by @MikaelaShiffrin and she grabs third today...with a 97-point lead over Petra Vlhova, the giant slalom globe will be decided in Andorra!! #Spindl2019 pic.twitter.com/zTVgzy368T — U.S. Ski & Snowboard Team (@usskiteam) 8 март 2019 г. "Всеки ден ставам все по-силна в гигантския слалом. Всичко е вътре в мен. Благодаря на екипа ми и много се радвам, че спечелихме тук в Чехия, което е много близо до моята родна Словакия. Невероятно е да печеля състезания в гигантския слалом. Днес състезанието бе много дълго, но се надявам, че и утре в слалома ще мога отново да дам най-доброто от себе си", каза веднага след края на състезанието победителката.

