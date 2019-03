Рома обяви раздялата с Мончи

"Бих искал да благодаря на президента Палота, клубното ръководство, щаба, играчите и феновете за тяхната подкрепа по време на моя престой в клуба. Желая на Рома много успехи в бъдеще", заяви Мончи пред сайта на "вълците".

Очаква се много скоро Рома да обяви и другата голяма новина - назначението на Клаудиор Раниери.

AS Roma and Monchi have mutually agreed to bring an early end to their professional relationship.



Monchi: "I would like to thank president Pallotta, the club’s management, staff, players and fans for their support during my time at the club."



