Обрат: Конър – Каубоя пропадна, Макгрегър иска реванш с Хабиб

Следващият мач на Конър Макгрегър няма да е срещу рекордьора по победи в UFC Доналд Серони – Каубоя (САЩ). Това обяви босът на UFC Дейна Уайт. Според него ирландецът има намерение да направи реванш с Хабиб Нурмагомедов.

„Доналд беше в моя офис. Той има желание да се бие, но желанието на Конър е да направи реванш с Хабиб“, допълни Дейна Уайт.

Dana White wants Conor McGregor back in summer; 'Cowboy' Cerrone frontrunner to land fight (via @MMAjunkieJohn) https://t.co/guZCBNu9wQ