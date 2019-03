Дюбоа иска да бъде британския Майк Тайсън

Даниел Дюбоа определи себе си като британския Майк Тайсън. Непобедената британска звезда в тежка категория демонстрира високо самочувствие преди следващото сериозно изпитание в неговата кариера. Тази вечер той ще се бие в 10-рундов мач срещу румънеца Разван Кожану. Срещата ще бъде за европейския пояс на Световната боксова организация.

It will be an honour to follow in the footsteps of legends like Henry Cooper, @frankbrunoboxer and @LennoxLewis and fight at the @RoyalAlbertHall, can’t wait for this! pic.twitter.com/eUTUs4DX7K