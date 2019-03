Антъни Ярд готов за битка с Ковальов за титлата

Новата сензация на английския бокс в лека-тежка категория Антъни Ярд обяви, че вече е готов да се бие със световния шампион Сергей Ковальов (Рус). Тази вечер британецът, който има 17 победи (16 с нокаут) от 17 мача ще се изправи на ринга срещу Травис Рийвс (САЩ). 12-рундовият сблъсък е за интерконтиненталната титла на Световната боксова организация. Мачът е основното събитие на галавечерта в емблематичната зала „Ройъл Албърта Хол“.

