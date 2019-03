Авто Мания КИА Моторс с амбиции за лидерска позиция при електрифицираните автомобили 08 март 2019 | 13:24 0



КИА Моторс демонстрира заявката си за лидерска позиция при модерните задвижващи технологии с представянето само на електрифицирани модели на автосалона в Женева. Там световн дебют отбеляза новия изцяло електрически прототип ‘Imagine by KIA’, заедно със 100% електромобил e-Soul. КИА представи и усъвършенствата гамата на Niro - бестселър на компанията в сектора на електрифицираните кросоувъри. Емилио Ерера, главен оперативен директор на КИА МОТОРС ЕВРОПА, коментира: „Електрификацията е ключов елемент от стратегията за глобален растеж на КИА, като днес един на всеки осем продадени автомобила на марката в Европа е с електрифицирано задвижване. Докато много производители все още говорят за бъдещите си планове и намерения за електрификация, модерните задвижващи агрегати формират растящ дял от продажбите на КИА в Европа за поредна година. С e-Soul и обновената гама на Niro, представена днес, както и с големия брой бъдещи електрифицирани задвижвания, нашият ръст в продажбите на автомобили, задвижвани от алтернативни горива ще продължи.“ КИА представи в Женева и новата телематична технология UVO CONNECT, налична за e-Soul, както и за обновените Niro Hybrid и Plug-in Hybrid. Технологията за „свързан автомобил“ ще бъде лансирана в редица други модели на КИА в близко бъдеще. Световен дебют за изцяло електрическия прототип ‘Imagine by KIA’ Визуално въплъщение на желанието си да върви напред към вълнуващия свят на електрификацията, този прототип е първият напълно електрически пътнически автомобил с четири врати на КИА. Проектиран така че да не се вписва в познатите автомобилни категории, той комбинира елементи на динамичен SUV, елегантен семеен седан и гъвкав, и просторен кросоувър. Концепцията ‘Imagine by KIA’ демонстрира бъдещия дизайнерски език на марката с интелигентни интерпретации на съществуващите мотиви и каросерия, в комбинация от стегнати форми, ясни линии и ефективна аеродинамика. Европейският дизайнерски екип на КИА е използвал в максимална степен архитектурата на изцяло електрическата задвижваща система, за да увеличи пространството в купето с цел повече удобство и комфорт за всички пасажери. Интерпретирайки в хумористичен стил сегашната обсебеност на индустрията за интегриране на все повече екрани в таблото, концепцията е оборудвана с 21 дисплея с висока резолюция и съвършена координация, които оперират в синхрон и са разположени в горната част на арматурното табло във формата на крива. Въпреки че първоначално не е предвиден за серийно производство, прототипът ‘Imagine by KIA’ демонстрира иновативни интериорни и екстериорни дизайнерски елементи, които могат да бъдат интегрирани в бъдещи серийни модели на марката. Европейски дебют за e-Soul Трето поколение КИА e-Soul предлага удължен пробег и нулево ниво на вредни емисии в класа на градските кросоувъри. С отличителна, подчертано динамична визия, новият електромобил е носител на емблематичния дизайн и закачливия характер на своите предшественици. В Европа Soul ще се предлага само като 100% електромобил, а клиентите ще могат да избират между два вида задвижване. Батериите от ново поколение на e-Soul – с капацитет 64 или 39,2 кВтч – са с до 30% по-висока енергийна ефективност отколкото при настоящия най-продаван електромобил в Европа. Новият модел е също толкова магнетичен, колкото своя предшественик, а изцяло електрическото му задвижване го прави привлекателен за всички потребитили с модерно мислене и зелено съзнание. E-Soul е с рестилизирани предна и задна броня, които не само осигуряват „по-фин“ външен вид, но и по-добра аеродинамика. Атрактивните LED светлини са интегрирани в горната предна част на автомобила, което създава усещане за стабилност, докато в профил основният дизайнерски акцент са 17'' джанти с пет лъча. Кокпитът е изключително модернистичен и високотехнологичен, функционалността на интериора е в синхрон със съвременните интегрирани технологии, включително и нова осветителна система Sound Mood Lighting. E-Soul се предлага с нови опции за персонализация по отношение на цветовете и с набор от технологии, които включват безжично зарядно устройство за смартфон, отопляеми и вентилирани предни седалки, Head-Up дисплей и премиум аудиосистема Harman Kardon. E-Soul е оборудван с новия 10,25'' TFT LCD дисплей и телематична система UVO CONNECT на КИА, чрез която водачът има достъп до актуална информация за трафика, прогнозата за времето, POIs, цени на горивата, както и подробности относно паркирането на посочен адрес – включително такса за платен паркинг, местоположение и свободни места. UVO CONNECT предоставя информация относно станции за зареждане като локация, наличност и съвместимост. Системата е достъпна чрез приложението за смартфон UVO, което осигурява дистанционен достъп до редица функции на автомобила. В зависимост от страната, в която се намира, ползвателят може дистанционно да активира охлаждане/затопляне на автомобила преди потегляне, както и да контролира зареждането му. Продажбите на новия e-Soul за избрани европейски пазари стартират от края на първото тримесечие на 2019г. E-Soul стандартно получава обещанието за качество на КИА под формата на безпрецедентна гаранция от 7г. или 150 000 км, която също покрива електромотора и батерията. Премиера за рестилизираните модели Hybrid и Plug-in Hybrid Niro, който съчетава практичността на кросоувър с ултраниските емисии на хибрид, посреща 2019г. с усъвършенстван екстериорен дизайн, с още по-изискан, висококачествен интериор и с нови опции за персонализиране на интериорните цветови решения. Моделите Hybrid и Plug-in Hybrid демонстрират иновативната телематична система на КИА UVO CONNECT, която извежда на по-високо ниво функционалностите за свързаност в автомобила. От началото на продажбите през 2016г. над 270 000 броя Niro са реализирани на световните пазари, като в Европа продажбите надхвърлят 100 000. КИА Niro е петият най-продаван модел на марката в Европа за 2018г. с ръст на продажбите от 33% и реализирани 45 255 автомобила на пазара – включително 34 642 хибрида и 9 951 plug-in хибрида. В края на 2018г. гамата на Niro се разшири с въвеждането на 100% електромобил e-Niro. В Европа обновените Niro Hybrid и Niro Plug-in Hybrid влизат в продажба през втората четвърт на 2019г. Niro е единственият сред хибридните автомобили в Европа, който се предлага с безпрецедентната за сектора гаранция – 7г. или 150 000 км.



