Член на Залата на славата диагностициран с деменция

Statement from Jeff Wilpon on behalf of ownership and the Mets organization on Tom Seaver. pic.twitter.com/LozVvDR27T — New York Mets (@Mets) 7 март 2019 г.

Бейзболната легенда Том Сийвър се оттегля от публичния живот, след като на 74-годишна възраст беше диагностициран с деменция. В съобщение, разпространено от Залата на славата, семейството на бившия питчер на Ню Йорк Метс изрази благодарност към всички, които са подкрепяли ветерана през годините, и помоли за уважение към личното му пространство занапред.Професионалната кариера на Сийвър преминава през общо четири клуба в МЛБ от 1967 до 1986 г., но безусловно най-паметни са дните му с униформата на "гражданите". През 1969 г. той е в основата на първата от общо две шампионски титли в клубната история на НЙ Метс и в този сезон печели първата от трите си награди "Сай Йънг". Том Терифик, както го наричат феновете, е избран за питчер №1 в Националната лига също през 1973 и 1975 г.Освен за Метс (1967-1977, 1983) Сийвър хвърля още за Синсинати Редс (1977-1982), Чикаго Уайт Сокс (1984-1986) и Бостън Ред Сокс (1986). Пенсионира се с общ баланс във Висшата лига 311-205 с 2,86 ERA и 3640 страйкаута и е избран в Залата на славата още при първото му подлагане на гласуване през 1992 г. с 98,8% подкрепа във вота. Днес Том Сийвър е един от само десетима питчери с поне 300 победи и 3000 страйкаута в Мейджър лийг.Във връзка с планираните чествания по случай 50-годишнината от триумфа в Световните серии '69 от Ню Йорк съобщиха, че клубната легенда ще бъде почетен по време на тържеството на 29 юни 2019 г., макар че няма да присъства лично на ст. "Сити Фийлд". Заради Сийвър фланелката с №41 е извадена от употреба в Метс още през 1988 г.

