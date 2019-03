Европейски футбол Официално: Рома уволни Ди Франческо 07 март 2019 | 19:22 - Обновена 0



Решението за освобождаването на Ди Франческо от поста му е било взето по време на извънредна кризисна среща между директорите Мончи, Мауро Балдисони и Гуидо Фиенга, според Sky Sport Italia.

AS Roma can confirm head coach Eusebio Di Francesco has left the club with immediate effect.



The club would like to thank Eusebio for his work during his time at #ASRoma and wish him success in the future.



Full story https://t.co/QGeElB7LnF pic.twitter.com/5wa9ndQeda — AS Roma English (@ASRomaEN) March 7, 2019 В 87 официални срещи под ръководството на Ди Франческо Рома записа 46 победи, 18 равенства и 23 загуби. Ди Франческо пое “джалоросите” през лятото на 2017 година и през миналия сезон изведе тима до полуфиналите на Шампионската лига. Този сезон обаче не започна добре за “вълците”, които са извън Топ 4 в Серия “А” към днешна дата, загубиха с 1:7 от В 87 официални срещи под ръководството на Ди Франческо Рома записа 46 победи, 18 равенства и 23 загуби. Ди Франческо пое “джалоросите” през лятото на 2017 година и през миналия сезон изведе тима до полуфиналите на Шампионската лига. Този сезон обаче не започна добре за “вълците”, които са извън Топ 4 в Серия “А” към днешна дата, загубиха с 1:7 от Фиорентина на 1/4-финалите за Купата на Италия, а миналата събота претърпяха болезнено поражение с 0:3 от Лацио в градското дерби.

Очаква се за временен треньор на Рома да бъде назначен 67-годишният

Италианският клуб Рома обяви официално, че се разделя със старши треньора и бивш играч на тима Еузебио Ди Франческо . Новината за уволнението на специалиста идва ден след отпадането на "вълците" от Шампионската лига. Рома загуби с 1:3 след продължения гостуването си на Порто в реванша от осминафиналите и напусна надпреварата, въпреки че спечели с 2:1 в Рим.



