Тайсън Фюри: Победих Дионтей Уайлдър с 10:2 рунда

Бившият световен шампион в тежка категориявярва, че е спечелил поне 10 рунда в срещата със световния шампион на WBC в тежка категория, която се проведе в края на миналата година.Фюри смята, че е загубил само два рунда в двубоя – най-вероятно рундовете, в които бе повален в нокдаун, 9-ия и 12-ия.

Боят, който се проведе в „Стейпълс център“ в Лос Анджелис, завърши с противоречиво равенство.„Направих всичко необходимо в битката. Чисто спечелих 10 рунда. Ако не успеете да спечелите 10 от 12 рунда, тогава е напълно невъзможно да победите в чужбина“, заяви Тайсън Фюри.

„Може би, ако спечеля всичките 12 рунда в реванша, ще мога да постигна отново равенство. Кой знае? Уайлдър трябва да подобри уменията си драстично. Забавлявах се на ринга. Ако това бе адът, тогава то не е много страшно място. Да, той е най-големият нокаутьор в света, но в разгара на битката наистина не усещате ударите. Мисля, че притокът на адреналин е толкова голям и затова не чувствате нищо до следващия ден’, добави Циганския крал.

@BronzeBomber is that why @espn gave me the $100mil deal and not you? What you mean is your nothing without the GYPSYKING U BIG DOSSER. pic.twitter.com/aZDD1BXwIf