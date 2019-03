Бокс Тайсън Фюри напсува Еди Хърн (видео) 07 март 2019 | 17:43 - Обновена 0



копирано





Циганския крал рапира няколко стиха от песента на Еминем “Without me”, но вместо “F*ck you, Debbie!” реши да перифразира песента на “F*ck you, Eddie!”.



Най-вероятно той е адресирал поздрава си към промоутъра Еди Хърн.

