Рамос към Перес: Разплати ми се и си тръгвам

Перес слязъл в съблекалнята след последния съдийски сигнал, искайки обяснения от играчите за поведението им по време на двубоя. Тирадата му продължила няколко минути, като разкритикувал футболистите за липсата им на отдаденост и за прекалената им почивка, като стигнал до там да ги нарече позорни. В този момент Рамос се обадил, обвинявайки президента и ръководството в слабо планиране, като именно те били виновниците за проваления сезон. "Ще те разкарам", предупредил го Перес. “Разплати ми се и си тръгвам”, отговорил му бранителят. След това, гледайки директно към президента, продължил: “Давал съм всичко от себе си и съм се борил здраво за тази емблема, за този клуб и дори за теб”. Целият състав станал свидетел на тази караница. Ramos to Pérez: "I've given everything and busted a gut for this badge, for this club and even for you". https://t.co/QoIS7DwrUF — AS English (@English_AS) March 7, 2019 Впоследствие, президентът отишъл на съвещание с ръководството до 2 часа през нощта местно време, на което се обсъдили всички налични опции за бъдещето на тима. Сред тях били моментално уволнение на наставника Отпадането на Реал Мадрид от Шампионската лига е довело до голяма караница между клубния президент Флорентино Перес и капитана на тима Серхио Рамос , който пропусна загубата с 1:4 от Аякс след умишлено натрупване на жълти картони, твърди AS.Перес слязъл в съблекалнята след последния съдийски сигнал, искайки обяснения от играчите за поведението им по време на двубоя. Тирадата му продължила няколко минути, като разкритикувал футболистите за липсата им на отдаденост и за прекалената им почивка, като стигнал до там да ги нарече позорни. В този момент Рамос се обадил, обвинявайки президента и ръководството в слабо планиране, като именно те били виновниците за проваления сезон. "Ще те разкарам", предупредил го Перес. “Разплати ми се и си тръгвам”, отговорил му бранителят. След това, гледайки директно към президента, продължил: “Давал съм всичко от себе си и съм се борил здраво за тази емблема, за този клуб и дори за теб”. Целият състав станал свидетел на тази караница.Впоследствие, президентът отишъл на съвещание с ръководството до 2 часа през нощта местно време, на което се обсъдили всички налични опции за бъдещето на тима. Сред тях били моментално уволнение на наставника Сантиаго Солари и назначване на Жозе Моуриньо, за когото се знае, че е в лоши отношения с Рамос. Имало е сериозно разделение сред мненията за това какво да последва. Затова не е било взето решение, но не е изключено да се стигне до такова в следващите часове, допълват от изданието.

