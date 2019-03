Конте пред завръщане в Ювентус, води Пирло със себе си

Антонио Конте може да се завърне шокиращо в Ювентус след края на сезона, гръмна Tuttosport. Специалистът е готов да вземе със себе си Андреа Пирло, който ще изпълнява функциите на асистент на Конте в Юве.

The return of Conte is one of the possibilities for Juventus, after Allegri, even if there are differences to settle with Agnelli, following his original departure. He could bring Pirlo with him as his deputy. [TS] pic.twitter.com/NV2V9AcvBf