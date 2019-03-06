Левски Levski

Славия 0:3 Левски

последен:
03.03.2019

Левски - Лудогорец

следващ:
10.03.2019

създаване: 1914г.
стадион: Георги Аспарухов
президент: Георги Попов
треньор: Георги Дерменджиев
web: Левски / bgclubs.eu

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Бившата годеница на Марио Балотели - Фани Негуеша, засне поредната си провокативна фотосесия-Белгийката, която стана световноизвестна покрай връзката си с нападателя, се похвали с някои от кадрите. Моделката качи ...

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Левски

Ето кой ще свири Левски - Лудогорец

06 март 2019 | 13:54
Ето кой ще свири Левски - Лудогорец
Драгомир Драганов беше определен за главен съдия на Левски - Лудогорец. Очакваният с голям интерес мач е в неделя от 17:30 часа на "Герена".  Асистенти на Драганов ще бъдат Димо Вълчев и Красимир Атанасов.

Прави впечатление, че Станислав Тодоров не фигурира в нарядите за предстоящите мачове нито в Първа лига, нито във Втора, дори го няма и в първенствата при юношите.

Той беше атакуван от президента на Славия Венци Стефанов, който го обвини за загубата с 0:3 от Левски.

8 Мар 2019 г. Петък 17:30 ч.
 
ПОФК Ботев Враца - ФК Верея
ГС:    Станимир Лозанов Тренчев    АС1:    Велислав Христов Миленков    АС2:    Красимир Владимиров Миланов
4-ТИ:    Радослав Петров Гидженов    
СН:    Евгени Георгиев Георгиев     
 
9 Мар 2019 г. Събота 15:00 ч.
ПФК Локомотив 1926 - ОФК Дунав 2010
ГС:    Волен Валентинов Чинков    АС1:    Дениз Пиринов Соколов    АС2:    Мартин Руменов Ангелов
4-ТИ:    Георги Юлиянов Иванов        
СН:    Йордан Костадинов Иванов     
 
9 Мар 2019 г. Събота 17:30 ч.
ФК Етър - ПФК ЦСКА-София
ГС:    Никола Антонов Попов    АС1:    Георги Пламенов Тодоров    АС2:    Иво Николаев Колев
4-ТИ:    Станислав Тошев Ставров    
СН:    Радан Василев Мирянов     
 
10 Мар 2019 г. Неделя 12:30 ч.
ПФК Септември - ПФК Славия 1913
ГС:    Георги Николов Кабаков    АС1:    Мартин Веселинов Маргаритов    АС2:    Диян Христов Вълков
4-ТИ:    Ивайло Иванов Стоянов
СН:    Евгени Тодоров Геров     
 
10 Мар 2019 г. Неделя 15:00 ч.
ПФК Черно море - ПФК Ботев
ГС:    Валентин Станчев Железов    АС1:    Станимир Илков Илков    АС2:    Мирослав Николаев Желев
4-ТИ:    Калоян Венелинов Кирилов    
СН:    Димитър Панайотов Костов     
 
10 Мар 2019 г. Неделя 17:30 ч.
ПФК Левски - ПФК Лудогорец 1945
ГС:    Драгомир Димитров Драганов    АС1:    Димо Дамянов Вълчев    АС2:    Красимир Атанасов Атанасов
4-ТИ:    Петър Кирилов Костадинов     
СН:    Костадин Георгиев Стоичков     
 
11 Мар 2019 г. Понеделник 17:30 ч.
ПФК Берое - ФК Витоша
ГС:    Неделчо Танчев Гаджалов    АС1:    Николай Неделчев Чакъров    АС2:    Тони Бонев Пандарски
4-ТИ:    Димо Стоянов Димов        
СН:    Кольо Димитров Данев     
 

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1913
(Гост) 25
отговор
06 март 2019 | 19:01

Сините Курви на бфс Рейтинг: 1 0

Белите от София
(Гост) 24
отговор
06 март 2019 | 18:59

Всичко се връща говеда...Сега Кремвиршите ще ви серат на говеждия стадион. Рейтинг: 1 0

Славия софия
(Гост) 23
отговор
06 март 2019 | 18:51

Бфс забранява :да се свирят дузпи и засади за фк левски. По никакъв повод да не се дават картони на играчи от фк левски. Изказвания по повод клуба се наказва с глоба минимално 10000 лв. Рейтинг: 1 0

7799
(Гост) 22
отговор
06 март 2019 | 18:22

ДР. ДРАГАНОВ - НА ОТЧЕТ ПРИ ГАНЧО . САМО РАВЕН УСТРОЙВА СЕЛЯЦИТЕ . ЛУД.- ЛЕВСКИ СФ Х . Н. ПОПОВ ВЕРЕН НА ГАНЧО . ВЗЕТИ СА МЕРКИ ВЪПРЕКИ ЧЕ ЕТЪР СА САТЕЛИТ НА СЕЛЯЦИТЕ . ЕТЪР- цска - МИКРЕ 2 . Рейтинг: 0 0

mi
(Гост) 21
отговор
06 март 2019 | 17:37

Бойко реми и Лудогрец е пак шампион. Буря в чаша вода. Тирета, Черепи, "бушони" и накраят пак Амфетамините шампиони. Пълен смях. Откачените ще се изтрепят а накрят третият печели. Рейтинг: 0 0

пророк
(Гост) 20
отговор
06 март 2019 | 17:01

срешто Лудогорец само съдията не стига трябва и малко игра - така максимум равен . Прогноза 1-2 Рейтинг: 3 0

Къф пророк бе,
(Гост)
06 март 2019 | 17:33

ти си обикновен идиот. Рейтинг: 1 0

Нищо ново.
(Гост) 19
отговор
06 март 2019 | 16:46

Този Чинков колко пъти кла Дунав ..... Рейтинг: 0 2

Свадбата е
(Гост) 18
отговор
06 март 2019 | 16:22

пак 4-ти. Дотолкова му стига умствения багаж. А Вълков наистина изгоря като бушон Рейтинг: 2 1

ФК&#34;Левски&#34;
(Гост) 17
отговор
06 март 2019 | 16:10

Са най-подпираният клуб в нашето първенство! Това е по-вече от нормално. Бедните, слабите и фатално задлъжнелите трябва да се подкрепят! Какво граждански общество ще сме иначе! Рейтинг: 6 2

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(Гост) 16
отговор
06 март 2019 | 16:04

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Домуса
(Гост) 15
отговор
06 март 2019 | 15:17

Еее платих на БФС да е Кабаков... Ся говедата ще ни опънат.... Рейтинг: 6 7

Стоилас
(Гост)
06 март 2019 | 16:03

Той е капариран от нас ве! Рейтинг: 8 2

доносниците на дс
(Гост) 14
отговор
06 март 2019 | 15:16

Слагат съдий които не свирят в Европа,внимателно подбирани и обработени Рейтинг: 7 1

Делио Роси
(Гост) 13
отговор
06 март 2019 | 15:14

Не се притеснявайте и люляци сателита от Велико Търново ще изгори във вселената така че бъдете спокойни Рейтинг: 4 1

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(Гост) 12
отговор
06 март 2019 | 15:12

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Делио Роси
(Гост) 11
отговор
06 март 2019 | 15:12

Хубаво Ви беше когато слагаха Кабаков ци Чинковци Ставревци!А сега ревете Лапайте кожения ОК и мълчете!!!!! Рейтинг: 3 3

Така,така,
(Гост)
06 март 2019 | 16:05

кравите да млъкнат ! Рейтинг: 4 4 


							
						


							
					

					
					
						






          

            

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                Левски
              
            

            
            
            

              

                
                  
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                  Колев: Стоя зад думите си, че Левски има 30 млн. задължения, Русев не е отписал 15 млн.

                 
                
              

              

                
                  
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                  Новото “синьо” ръководство не изключва да търси отговорност на старите собственици
                
                
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                  Марица (Пд) намери нов спонсор
                
                
                  Марица (Пд) намери нов спонсор

                 
                
              

            

            
            
          


                        
						






Отворете си очите! Не съдията, а фалитът на ЦСКА ...
27 февруари 2019

През уикенда се изиграха поредните двубои от Първа лига, в които имаше всичко - емоции, хубави изпълнения и голове, комични моменти, изненадващи резултати, скандали и обвинения. Един мач обаче се открои над всички ...









							
							
						

						
						






Бончо Генчев: Преди да подпиша с Етър, бях ...
03 март 2019

Героят  от САЩ’94 Бончо Генчев гостува в предаването „Код Спорт“ по ТВ+. Той е  първият българин, който игра в английското първенство. С екипа на  елитния Ипсуич игра три сезона във Висшата лига, а ...









							
							
							
						


		
	













			
			
			

			


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                      НАСТРОЙКИ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
                  


                  
    
                      
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                              За подбор, доставка и отчитане на реклами
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация и я комбинираме с предишно налична, за да подберем и Ви
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                                      измерим доставката и ефективността й. Това може да включва предварително
                                      събрана
                                      информация за Вашите предишни интереси към подбрани реклами, обработка на данни
                                      за поведението Ви, когато рекламата Ви е била показана, колко често Ви се
                                      показват
                                      дадени реклами, къде и кога са Ви били показани, дали сте предприели действие
                                      свързано с рекламата, включително клик на рекламата и направена покупка.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За подбор, доставка и отчитане на съдържание
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация и я комбинираме с предишно събрана, за да подберем и Ви
                                      доставим релевантно съдържание и да измерим доставката
                                      и ефективността му. Това може да включва предварително събрана информация за
                                      Вашите интереси към съдържанието, обработка на данни за показаното Ви
                                      съдържание,
                                      колко често или за колко време е било показано, дали сте предприели действие,
                                      свързано със съдържанието, включително клик на съдържанието.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За персонализация и профилиране
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
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                                      Събираме и обработваме информация за използването на услугите ни за последващо
                                      сервиране на персонализирана реклама и/или
                                      съдържание в друг контекст, напр. други сайтове и мобилни апликации, след
                                      време.
                                  
    
                                  
    
                                      Типично, съдържанието и поведението Ви на сайта/мобилната апликации се използва
                                      за създаване на заключения за Вашите интереси,
                                      чрез които се управлява бъдещият избор на сервирани реклами и/или съдържание.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              По възложение и за проекти на трети страни
                          

                          
    

                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    

                                  
    
                                      При конкретни проекти по възложение на трети страни събираме Ваши лични данни,
                                      които им споделяме за осъществяване целите
                                      на проектите им. Детайлна информация за целите може да намерите в Общите
                                      условия
                                      на всеки конкретен проект, който ще Ви бъдат предоставени за получаване на
                                      Вашето
                                      съгласие.
                                  
    
                                  
    
                                      Понякога използваме личните ви данни, за да Ви информираме за игри и
                                      промоционални оферти на Спортал и/или на трети страни
                                      – Партньори на Спортал.
                                  
    
                                  
    
                                      За изпълнение на тази цел, събираме Ваши лични данни, за да Ви информираме за
                                      наши или на трети страни, наши партньори, инициативи,
                                      промоции, игри, оферти и други.
                                  
    
                                  
    
                                      За всички описани по-горе цели можем да използваме инструменти на трети страни.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За Директен маркетинг
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      За да Ви изпращаме винаги актуална и полезна информация за нашите инициативи,
                                      събираме данни като адрес на електронна поща
                                      или друг начин за контакт с Вас – Viber, Skype, Messenger профил или такъв в
                                      друга комуникационна платформа.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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