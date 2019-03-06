Ето кой ще свири Левски - Лудогорец

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Бившата на Балотели "крие" перфектната си фигура с прозрачна рокля
Бившата годеница на Марио Балотели - Фани Негуеша, засне поредната си провокативна фотосесия-Белгийката, която стана световноизвестна покрай връзката си с нападателя, се похвали с някои от кадрите. Моделката качи ...Виж още
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Левски
Драгомир Драганов беше определен за главен съдия на Левски - Лудогорец. Очакваният с голям интерес мач е в неделя от 17:30 часа на "Герена". Асистенти на Драганов ще бъдат Димо Вълчев и Красимир Атанасов.
Прави впечатление, че Станислав Тодоров не фигурира в нарядите за предстоящите мачове нито в Първа лига, нито във Втора, дори го няма и в първенствата при юношите.
Той беше атакуван от президента на Славия Венци Стефанов, който го обвини за загубата с 0:3 от Левски.
8 Мар 2019 г. Петък 17:30 ч.
ГС: Станимир Лозанов Тренчев АС1: Велислав Христов Миленков АС2: Красимир Владимиров Миланов
4-ТИ: Радослав Петров Гидженов
СН: Евгени Георгиев Георгиев
9 Мар 2019 г. Събота 15:00 ч.
ПФК Локомотив 1926 - ОФК Дунав 2010
ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Мартин Руменов Ангелов
4-ТИ: Георги Юлиянов Иванов
СН: Йордан Костадинов Иванов
9 Мар 2019 г. Събота 17:30 ч.
ФК Етър - ПФК ЦСКА-София
ГС: Никола Антонов Попов АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Иво Николаев Колев
4-ТИ: Станислав Тошев Ставров
СН: Радан Василев Мирянов
10 Мар 2019 г. Неделя 12:30 ч.
ПФК Септември - ПФК Славия 1913
ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Диян Христов Вълков
4-ТИ: Ивайло Иванов Стоянов
СН: Евгени Тодоров Геров
10 Мар 2019 г. Неделя 15:00 ч.
ПФК Черно море - ПФК Ботев
ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Станимир Илков Илков АС2: Мирослав Николаев Желев
4-ТИ: Калоян Венелинов Кирилов
СН: Димитър Панайотов Костов
10 Мар 2019 г. Неделя 17:30 ч.
ПФК Левски - ПФК Лудогорец 1945
ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Димо Дамянов Вълчев АС2: Красимир Атанасов Атанасов
4-ТИ: Петър Кирилов Костадинов
СН: Костадин Георгиев Стоичков
11 Мар 2019 г. Понеделник 17:30 ч.
ПФК Берое - ФК Витоша
ГС: Неделчо Танчев Гаджалов АС1: Николай Неделчев Чакъров АС2: Тони Бонев Пандарски
4-ТИ: Димо Стоянов Димов
СН: Кольо Димитров Данев
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(Гост) 25
отговор
Сините Курви на бфс Рейтинг: 1 0
(Гост) 24
отговор
Всичко се връща говеда...Сега Кремвиршите ще ви серат на говеждия стадион. Рейтинг: 1 0
(Гост) 23
отговор
Бфс забранява :да се свирят дузпи и засади за фк левски. По никакъв повод да не се дават картони на играчи от фк левски. Изказвания по повод клуба се наказва с глоба минимално 10000 лв. Рейтинг: 1 0
(Гост) 22
отговор
ДР. ДРАГАНОВ - НА ОТЧЕТ ПРИ ГАНЧО . САМО РАВЕН УСТРОЙВА СЕЛЯЦИТЕ . ЛУД.- ЛЕВСКИ СФ Х . Н. ПОПОВ ВЕРЕН НА ГАНЧО . ВЗЕТИ СА МЕРКИ ВЪПРЕКИ ЧЕ ЕТЪР СА САТЕЛИТ НА СЕЛЯЦИТЕ . ЕТЪР- цска - МИКРЕ 2 . Рейтинг: 0 0
(Гост) 21
отговор
Бойко реми и Лудогрец е пак шампион. Буря в чаша вода. Тирета, Черепи, "бушони" и накраят пак Амфетамините шампиони. Пълен смях. Откачените ще се изтрепят а накрят третият печели. Рейтинг: 0 0
(Гост) 20
отговор
срешто Лудогорец само съдията не стига трябва и малко игра - така максимум равен . Прогноза 1-2 Рейтинг: 3 0
(Гост)
ти си обикновен идиот. Рейтинг: 1 0
(Гост) 19
отговор
Този Чинков колко пъти кла Дунав ..... Рейтинг: 0 2
(Гост) 18
отговор
пак 4-ти. Дотолкова му стига умствения багаж. А Вълков наистина изгоря като бушон Рейтинг: 2 1
(Гост) 17
отговор
Са най-подпираният клуб в нашето първенство! Това е по-вече от нормално. Бедните, слабите и фатално задлъжнелите трябва да се подкрепят! Какво граждански общество ще сме иначе! Рейтинг: 6 2
(Гост) 16
отговор
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(Гост) 15
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Еее платих на БФС да е Кабаков... Ся говедата ще ни опънат.... Рейтинг: 6 7
(Гост)
Той е капариран от нас ве! Рейтинг: 8 2
(Гост) 14
отговор
Слагат съдий които не свирят в Европа,внимателно подбирани и обработени Рейтинг: 7 1
(Гост) 13
отговор
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(Гост) 12
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(Гост) 11
отговор
Хубаво Ви беше когато слагаха Кабаков ци Чинковци Ставревци!А сега ревете Лапайте кожения ОК и мълчете!!!!! Рейтинг: 3 3
(Гост)
кравите да млъкнат ! Рейтинг: 4 4