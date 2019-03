Европейски футбол Аякс стори нещо, което бе постигал само един клуб в историята 06 март 2019 | 12:05 - Обновена 0 0 0 1 4

2 - Ajax are only the second team to eliminate Real Madrid from a European knockout tie having lost the first leg at home, after Odense Boldklub in the 1994-95 UEFA Cup. Shocker. — OptaJoe (@OptaJoe) March 5, 2019 Аякс детронира “лос меренгес” с общ резултат от двете срещи 5:3 и вече чака да разбере противника си на 1/4-финалите.



Реал Мадрид пък се сбогува с Шампионската лига по много неприятен начин, след като претърпя поражения с по 3 гола разлика в последните си две домакински срещи - 0:3 срещу ЦСКА (Москва) и 1:4 срещу Аякс. 3 - Real Madrid have lost each of their last two home UCL games by a 3 goal margin (0-3 v CSKA Moscow & 1-4 v Ajax) -they'd never previously lost by that margin at home in the competition. Crisis. pic.twitter.com/XHoiWDO7of — OptaJean (@OptaJean) March 5, 2019 Преди поражението от московските "армейци" в груповата фаза, "белите" никога досега не бяха допускали загуба у дома с три гола разлика в Шампионската лига. Преди поражението от московските "армейци" в груповата фаза, "белите" никога досега не бяха допускали загуба у дома с три гола разлика в Шампионската лига. Със снощната си шокираща победа с 4:1 срещу Реал Мадрид в реванш от осминафиналите на Шампионската лига, холандският гранд Аякс стори нещо, което досега се бе удавало само на един клуб в историята на евротурнирите. Аякс е вторият тим, който успява да елиминира испанския колос от елиминационната фаза на европейски клубен турнир, след като е загубил първата среща у дома. Първият постигнал това отбор е… датският Одензе Болдклуб - през сезон 1994/1995 в несъществуващия вече турнир за Купата на УЕФА.

