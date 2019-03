Бейзбол Ветеран на НЙ Янкис става играещ ТВ анализатор 06 март 2019 | 10:54 0



копирано





"Тъй като постепенно започвам да гледам към бъдещето, съм много развълнуван от тази възможност, която ми предоставя ESPN – сподели Си Си в специално изявление. – Въпреки това единственият ми фокус остава спечелването на още една титла от Световните серии за феновете на Янкис и за град Ню Йорк."



CC Sabathia has joined ESPN as an analyst ahead of what's expected to be his final MLB season. https://t.co/7VUWh26fNd — Sun-Times Sports (@suntimes_sports) March 5, 2019

Сабатия, който е шампион с НЙ Янкис през 2009 г., започва своя 19-и сезон във Висшата лига. Той е на 14 страйкаута разстояние от кота "3000" и на четири победи от кота "250". Ако успее да стигне и двете граници, носителят на "Сай Йънг" за 2007 г. ще стане едва 14-ият питчер с такова постижение в историята на МЛБ.



Дебютът на Сабатия като част от екипа на ESPN ще бъде още този месец по време на мачовете от пролетните тренировки във Флорида и Аризона. Бъдещият играещ ТВ анализатор обаче подчерта, че интересите му се простират и отвъд бейзбола. "Всъщност аз не искам да говоря само за бейзбол – предупреди Си Си. – Искам да говоря и за други спортове. Гледам толкова много спортове и съм фен на толкова много спортове... Мисля, че ще бъде забавно."



Питчерът на Ню Йорк Янкис Си Си Сабатия започва работа като бейзболен анализатор за ESPN. 38-годишният ветеран, който вече обяви, че предстоящият сезон в МЛБ ще бъде последният в кариерата му, ще участва в редица ТВ предавания през 2019 г., включително емблематичните SportsCenter and Baseball Tonight. Също така той ще бъде гост водещ в шоуто "Хъмпти и Канти: по радио "ESPN Ню Йорк". Паралелно с това, разбира се, левичарят ще изпълнява и задълженията си в ротацията на "янките"."Тъй като постепенно започвам да гледам към бъдещето, съм много развълнуван от тази възможност, която ми предоставя ESPN – сподели Си Си в специално изявление. – Въпреки това единственият ми фокус остава спечелването на още една титла от Световните серии за феновете на Янкис и за град Ню Йорк."Сабатия, който е шампион с НЙ Янкис през 2009 г., започва своя 19-и сезон във Висшата лига. Той е на 14 страйкаута разстояние от кота "3000" и на четири победи от кота "250". Ако успее да стигне и двете граници, носителят на "Сай Йънг" за 2007 г. ще стане едва 14-ият питчер с такова постижение в историята на МЛБ.Дебютът на Сабатия като част от екипа на ESPN ще бъде още този месец по време на мачовете от пролетните тренировки във Флорида и Аризона. Бъдещият играещ ТВ анализатор обаче подчерта, че интересите му се простират и отвъд бейзбола. "Всъщност аз не искам да говоря само за бейзбол – предупреди Си Си. – Искам да говоря и за други спортове. Гледам толкова много спортове и съм фен на толкова много спортове... Мисля, че ще бъде забавно."

Още по темата

0



копирано

ЯВОР ЕВТИМОВ редактор - отдел "Бейзбол" Прочетена 171

1