Уил Смит влиза в ролята на бащата на Серина и Винъс Уилямс

Холивудската суперзвезда Уил Смит има голяма вероятност да влезе в ролята на Ричард Уилямс, бащата на Серина и Винъс.

Според Deadline лентата „Крал Ричард“ ще проследи живота на мъжа, който формира двете тенис величия и променя лицето на съвременния тенис.

Will Smith will play Venus and Serena Williams’ dad in new movie ‘King Richard,’ per @DeadlineMike pic.twitter.com/qT4JjIWFxM