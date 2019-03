Марк Уилямс и Нийл Робъртсън прескочиха първото препятствие в Престън

Трикратният световен шампион по снукър Марк Уилямс се класира убедително за четвъртфиналите на “Шампионата на играчите” след 6:2 над Алистър Картър в Престън. В другия сблъсък от следобедната сесия Нийл Робъртсън пък също стигна до следващата фаза след 6:3 над Джо Пери.

The @nr147 makes it through to the QF of the 2019 @Coral Players Championship!



The man in form meets Mark Williams on Thursday afternoon!#CoralSnookerSeries pic.twitter.com/VfnRbOFtRn